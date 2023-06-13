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自由廣場》信賴大局

2023/06/13 05:30

◎ 郭翰林

台灣#MeToo運動發酵，除了民進黨、國民黨及民眾黨之外，媒體、學界、藝文界等等持續連環爆。這顯示性騷事件在本質上不是政黨屬性，而是權勢不對等及傳統父權思維作祟，以致長久以來出現「被害人隱忍，加害人輕舉妄動」的情況。因此即便有法，卻無法有效遏止性騷擾，讓加害人更肆無忌憚，更存著「反正明天你也不會記得」來合理化自己的行為。

只是，對於長久以來標榜民主進步價值以及倡議性別平權的民進黨而言，發生此類情事，對於該黨的形象與價值，無疑的傷害也更大。黨主席賴清德第一時間道歉，強調性騷擾零容忍，不必以大局為重的態度值得高度肯定。蔡英文總統也提出三大改革方向，包括加強性平教育、檢討申訴機制及性平法規修訂，要求立院下會期列為優先法案。

「亡羊補牢，猶未晚矣」。畢竟被性騷擾的被害人長期充斥在各行各業，今日會如星火燎原的引爆，這不只是時機，更顯示人民對賴清德的殷切期待，以及渴望公平正義的到來。因為此刻選擇不再隱忍，通常在法律上已定不了加害者的罪；勇於指出加害者，只是希望不再有下一個受害者。因為，許多性騷擾者就是慣犯，就是仗著被害人不敢出聲，所以朱學恒才敢肆無忌憚地說「反正明天你也不會記得」的一再得逞。

因此，#MeToo若遍地開花，成了一種運動，儘管令人不捨、哀傷，但反過來想，何嘗不是台灣走向平權的最佳時機？畢竟鹹豬手已令人作嘔，如果這樣的手不分顏色、行業，站在高位享受光環的同時，也是操縱社會公平正義的黑手，這豈不是民主法治社會的最大笑話與障礙嗎？

如果賴清德能夠擺脫傳統官僚的漠視或官官相護，從民進黨做起，真的做到零容忍的話，這就是人民期待的「大局」，也是台灣社會民主進步的大局。

（作者是退休人士）

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