自由廣場》﹙鏗鏘集﹚柯氏風向雞轉頭了

◎ 王景弘

美國智庫學者葛萊儀分析中國對台灣總統大選的影響，認為中國可想而知，不會喜歡賴清德，而北京對侯友宜並不熟悉，但與曾主辦城市交流的柯文哲打過交道，因此北京可能比較放心「支持」柯文哲。

柯文哲聽了並非雀躍，而是急忙撇清紅朝寵兒形象，故意把葛萊儀的話扭曲為「在所有候選人之中，柯文哲是最可能與美中兩邊溝通的人。」葛萊儀對柯文哲的解釋，公開直斥為不誠實。

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風向變了，柯氏風向雞已轉頭，不再是美中等距，而是怕再染紅，投入大選便急忙訪問美日，而且表明不會去中國，因訪問中國「沒有票」。

柯文哲訪美，學到兩個老字彙，像小孩拿到新玩具到處展示，這兩個詞是「嚇阻」和「改變中國」。但這兩個概念，與他過去等距和中，不要抗共的立場相背。

國家必須維持足夠防衛能力，使企圖侵犯者自制，冒險侵犯者付出慘重代價，這就是以實力維持和平；核子武器時代，大舉報復及互毀，都是嚇阻的概念。台灣的國防政策本來就在自衛，嚇阻侵略，柯文哲卻好像發現新大陸。

他喊要「改變中國」，但過去幾百年，西方傳教士、科學家、教育家、商人等熱心介入改變中國者不計其數，但都未成功，唯一例外是蘇聯獨裁者史達林，他介入中國，培養國共兩個雙胞胎列寧政黨，改變了中國。

柯文哲跑去延安，學習毛打敗蔣的一套，卻沒搞通中共一黨專政，要改變中國就要反共，而他不敢說反共；毛澤東最霸氣的理論是槍桿子出政權，解放軍不政變，中共不倒，中國就不會改變。

美國用圍堵想扼殺中共不成，繼玩半世紀和平演變，想改變中國，仍歸失敗，只有回歸軟圍堵式競爭；柯文哲有什麼能力與資源可以改變中國？

（作者為資深新聞工作者）

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