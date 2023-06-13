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自由廣場》不想戰爭，就要投給中國最不喜歡的參選人

2023/06/13 05:30

◎ 林逸民

中國國民黨深陷內部不和爭鬥，對國家政策也毫無定見，只能虛弱無力的高舉所謂「和平」大旗，而其和平也無實質主張，只是黨同伐異，聲稱投給「務實的台獨主張者」賴清德副總統等於戰爭，這種選舉操作的說法，與事實正背道而馳。

俄烏戰爭可說是台灣一個相當好的參考對象，讓台灣人深深了解並思考：總統大選的投票，如何增加或降低發生戰爭的機率。

如今我們知道烏克蘭總統澤倫斯基是堅定抗戰的優秀領導人，不過，這是現在的後見之明，澤倫斯基當初選舉時，對手波洛申科是高舉反俄的烏克蘭民族主義，澤倫斯基則是俄語裔出身，選舉結果澤倫斯基勝出，雖然其實主因是波洛申科本身執政的內政問題，烏克蘭人民是表達政治改革的心願，卻意外傳達錯誤的訊息給俄羅斯。

在俄羅斯狂人普廷看來，烏克蘭總統大選的結果，是反俄的波洛申科落選，而俄語裔─普廷誤以為代表親俄─的澤倫斯基當選，普廷對此的解讀是：烏克蘭人民認同俄國，會歡迎俄國入侵。普廷在錯誤的判斷下，誤以為入侵烏克蘭遇到的抗戰阻力將會很輕微，可傳檄而定，歐美來不及介入，所以侵略的失敗風險很低。

不僅俄羅斯如此，連同歐美也做出錯誤判斷。開戰之初，德國認為烏克蘭必敗，甚至希望烏克蘭早點輸一輸結束戰爭；美國提出要提供專機護送澤倫斯基逃離基輔，顯示美國也認為烏克蘭守不住首都。但澤倫斯基悍然拒絕，表達需要的是軍事支援不是機位，留下領導堅守，才挫敗俄軍，取得如今的戰果。

如果當初普廷知道烏克蘭抗戰決心如此堅定，還會發動戰爭嗎？那是不可能的。雖然這並非澤倫斯基的過錯，但是平心而論，澤倫斯基當選，的確給予普廷錯誤訊息，是導致俄烏戰爭爆發的關鍵原因。

台灣人民若希望投下的一票能夠阻止戰爭，參考烏克蘭的前例，可以很清楚的知道應該要投給誰，那就是要投給勝選能向中國傳達出最正確訊息的候選人。亦即選舉的結果要能讓中國知道，台灣人都有堅定抗戰決心，一旦輕啟戰端，將會如普廷般陷入泥淖，如此中國自然三思而後行。

如果勝選的候選人讓中國判斷台灣人畏戰，甚至是歡迎中國，那就糟了，中國的誤判，將使得中國認為侵略台灣非常容易，入侵不會受到任何阻力，甚至還會受到歡迎，因而能在美國介入前就底定台灣。若是中國有此錯誤認知，一如普廷於俄烏戰爭前，那麼，中國必定會輕率的挑起戰爭。

只有投給中國最不喜歡的候選人，才能確實的傳達給中國「台灣人絕對抗戰到底」的訊息，也才能遏阻中國挑起戰端。俄烏戰爭的血淚教訓很明白的告訴我們這個道理。那麼，如果你很害怕戰爭，該投給誰？答案已經很明白。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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