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自由廣場》政治正確與否 不應該是加分的考量

2023/06/12 05:30

◎ 曹耀鈞

由於台大學生會「言論自由月」活動，出現一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，輿論嘩然，台大學生會認錯道歉，然而各方對於目前考試制度因身份加分與否的討論未歇，也表達了多種觀點。有的是站在家長的旁觀立場，有的基於考生的本身經驗，更多的是師長與司法人員的專業看法，當然也有本身就是獨特身份的意見辯駁者。各種意見看似衝突，卻是值得鼓勵的公共事務討論，結論也都指向「公平」的追求！

有趣的是，這令人注意到最近美國最高法院的大法官們，將針對美國的公私立大學是否可以繼續在招生程序中，考慮種族和民族背景做加分的依據，做出最後的裁決。這項裁決的結果關乎美國高教領域的「平權行動」(Affirmative Action)，也就是大學可以透過某些優惠政策，優先錄取弱勢族裔子女。

無獨有偶，美國皮優研究中心(Pew Research Center)最近發表了一份問卷調查報告，主題是要探究大學在錄取新生時，是否應該要考慮種族和民族因素？調查結果呈現，多數美國人對大學招生時考慮種族和民族背景，均持相當質疑的態度。再從另一個角度來看，大多數亞裔成年人，無論性別、年齡、教育程度和出身背景為何，都表示種族或族裔不應成為大學錄取的因素。又從政黨的傾向來看，在亞裔共和黨人中，有高達百分之九十的人表示不應考慮種族或民族背景因素，將近百分之七十的亞裔民主黨人也持同樣看法。

也許，美國教育界原本為了「補償」過往被白人族群歧視對待的族群能夠「平反」，導致後來自然演變成「少數族群」反而成為主角。也就是說，許多主張要「平權」的行動，多只注重在表面的多元，而不是公平正義的本質。換句話說，校園裡如果有黑人、非洲人、拉丁美洲人、美國原住民一起讀書生活的畫面，就是和諧平等的校園，卻不真正在乎這些人是否真的為「弱勢」！

當然，美國的平權行動，相關細節與背景與我國情況有異，但是我相信仍有一定的啟發性。所以，藉由這次台大學生會的爭議事件，大學法有關身份別的加分規定存廢，是到了應該嚴肅面對的階段了。升學考試貴乎公平，至於政治正不正確，不應該是有良心的政治家和教育者的心魔。（作者為政府國防廉潔指數GDI評鑑諮詢委員）

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