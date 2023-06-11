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自由廣場》醫生，請多看看我！

2023/06/11 05:30

◎ 盧俊義

「醫生不要老是盯著電腦銀幕，看診時多看病人的臉上表情吧！」

這是一位從美國回來，到台灣南端一間區域醫院服務的張姓小兒科醫師很感慨的呼籲。他說了這則親身經歷到的故事：有一天，一位阿公帶了一個四歲的孫女來看診；因為小女孩無法述說身體的不適，因此問診時，都是跟這位阿公對話。經過張醫師仔細檢查後，確定只是感冒引起的發燒，應無大礙，於是對這位阿公說：「不用擔心，我開藥給你，回去時先服用一包。這樣就可以了。」

他說通常當父母的聽到醫生這樣說了之後，就會帶著微笑對醫生說「謝謝」後離開診間。但他發現這位阿公臉卻是帶愁容、焦慮的樣子，他說用自己在美國行醫三十多年的經驗，感覺不太對勁，心想莫非是這位阿公身體有病？不舒服？於是他請這位阿公坐下來，開始關心地詢問。阿公終於道出他內心所憂慮的，不是小孫女的發燒，而是媳婦準備要將這孫女用四十萬元賣掉！因為吸毒欠錢。張醫師聽了之後，知道事態嚴重，隨即跟醫院的社工師很快聯絡縣政府社會局處理。

北部有間教學醫院有位名醫，每天掛號都超爆。有位年老的阿公去看這位姪兒名醫的診，他沒有讓姪兒知道，也不要家人通知姪兒醫生。就這樣在候診室足足等了兩個半小時，護士才叫他進入診間，坐下。這位名醫都是盯著電腦螢幕問診，而他是一直盯著姪兒看。這名醫問，他就答，只見名醫不停地在鍵盤上敲敲打打。很快，三分鐘就結束了，然後說：「好了，藥按過去的方式吃就可以。」護士拿列印出來的慢性處方籤給他去批價、領藥。

這位老人家回家，女兒問父親說：「表兄知不知道你去看他的診？」老人家說：「他連看我一眼也沒有，都一直看電腦、打電腦。」他的女兒馬上打電話給這位表哥，問他說知不知道阿叔今天去看他的診？這位名醫說：「有嗎？」

現代科技對醫療確實幫助非常大，有AI電腦，可以存檔病人所有的資料，醫生也可以上雲端去查看病人所有病例，但請不要忘記，人跟機器不一樣，無論科技多麼地新，就是看不出人的心思意念。我想起這位張醫師說的：「醫生要多看病人的表情。因為身體的不舒服，會反映在人臉部的表情上。」因此，多些時間和病人面對面說話，比下藥治療更有效！

（作者為長老教會退休牧師）

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