自由廣場》回應「戰爭與水壩」

◎ 張世賢

前水利署組長張炎銘先生投書，他從民生觀點認為，任何人皆應嚴厲譴責戰時爆破水庫的惡行，因而主張我方應放棄必要時攻擊中國三峽大壩的構想。

人類社會進步到自由民主的文明階段後，很難接受摧毀民生設施造成重大災禍以贏得戰爭的恐怖行為，是可以理解並認同這種慈悲觀點的。問題出在極權體制國家還處於不文明的野蠻時代，都被有如希特勒那樣的反社會人格者所掌控，動輒以「恢復往日帝國榮光」、「民族的偉大復興」為藉口，用宣傳洗腦與暴力挾制全民，窮兵黷武向外擴張，為達目的不擇手段，即使犧牲千萬上億人口也在所不惜，狂轟濫炸電廠水庫，只是癱瘓你的「一碟小菜」而已，他們絕對沒有像張先生那樣的慈悲心腸。例如張先生文中提到的烏克蘭新卡霍夫卡水壩被炸，據近日外電報導，越來越指向是俄羅斯所為。

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歷史殷鑑不遠，毛澤東為鞏固個人權位，發起「三面紅旗」、「文化大革命」等等慘烈的運動，死了千千萬萬的「中國同胞」；鄧小平為撲滅天安門的民主之火，不惜出動軍隊掃射、用坦克輾壓無數「中國青年」。習近平朝思暮想「中國夢」，是比毛、鄧更為險惡的獨裁者，打起「台灣人」絕不可能手下留情，也根本不會把那些主張和談或反戰的人士看在眼裡。

因此，台灣可以不打三峽大壩，但卻不能據此認定共軍就不會打翡翠、德基，無論如何我們都要做最壞打算的「兵推」，計入水電等類設施被襲後的巨大風險，籌劃如何應付大量災民突然遭遇的生存難題。因此，當務之急乃是積極做好軍武和糧食的儲備，在隱密地帶構築堅固的掩體，像烏克蘭那樣撐過被攻打初期的危險階段後，才能發揮反攻的力量，和馳援的盟軍合力抗敵。

（作者為故宮退休研究員）

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