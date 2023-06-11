自由共和國》劉佩真／中國半導體再祭補鏈措施 如何衝破封鎖線備受關注

中國官方對於突破半導體為首的科技禁令重圍之目標明確，而中國能否突破美國的半導體及科技封鎖線，也成為市場關注的焦點。 （取自網路）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

在美方持續聯合盟友抗中的策略持續發酵，供應國選邊站壓力呼之欲出，甚至美國對於中國在半導體方面的設限持續加大，不但美國晶片法案中對於領取補助款業者未來到中國的投資設限嚴格，且美國更順利聯合荷蘭、日本加入美國半導體設備的出口限制陣容，甚至美方將限制美企對中國特定領域的投資之下，中國展開的回擊效應及對於扶植當地半導體產業的最新政策之成效，成為市場觀察的重點。

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特別是中國官方依舊提倡新型舉國體制，而二期集成電路大基金也以實際行動注資給予長江存儲，表態支持半導體業的發展，同時二○二三年第一季末～第二季初中國官方包括國家發改委、工信部、財政部、海關總署、稅務總局、工業及信息化部等，亦有針對半導體業祭出相關補鏈的措施，顯然中國官方對於突破半導體為首的科技禁令重圍之目標明確，而中國能否突破美國的半導體及科技封鎖線，也成為市場關注的焦點。

值得一提的是，二○二三年以來中國官方除了對傳統產業改造升級有所期待之外，更重要的是要培育壯大戰略性新興產業，著力補強產業鏈薄弱環節，特別是半導體行業，未來中國政府會持續藉由完善新型舉國體制，使其在關鍵核心技術攻堅過程中發揮效益，來完成企業科技創新主體地位的目標，尤其半導體業重點環節的產業鏈，中國官方希望集中優質資源合力推進關鍵核心技術的攻關工作，讓政策大力支持推進積體電路各領域、高階元器件等領域的國產替代進程。

事實上，對岸除了國家發展改革委等部門發布「關於做好二○二三年享受稅收優惠政策的積體電路企業或專案、軟體企業清單制定工作有關要求的通知」，以及全國積體電路標委會成立之外；中共中央政治局常委、國務院總理李強在北京市調研獨角獸企業發展情況，隨後指出需加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關，著力穩定產業鏈供應鏈，打造更多具有話語權的產品和技術，推動產業發展實現更大突破；爾後《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章《加快構建新發展格局把握未來發展主動權》，當中特別提到要加快科技自立自強步伐，解決外國「卡脖子」的問題。

綜合上述可知，不論是從中國總理調研時的重要講話、此前中央科技委員會和積體電路標委會的成立，或是國家大基金活躍的投資動作及地方積體電路產業基金的陸續成立皆可知，中國官方均圍繞積體電路產業鏈科技攻關的工作目標，將會藉由健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，優化配置創新資源等方式，來實現境內積體電路自主可控、突破先進製程核心技術攻關，補全供應鏈短板、保障供應鏈安全，視為國家現階段工作重點之一。

整體來說，有鑑於美國對於加速人工智慧任務的Nvidia旗艦GPU A100（以七奈米打造）晶片和H100（以四奈米打造），對於中國的出口設下限制，此則不利於中國在人工智慧、超級運算等領域的發展，同時限制用於製造高階晶片的半導體設備、EDA 等對中國的銷售，意圖在於圍堵中國半導體產業繼續向前發展的渠道；況且中國半導體產業整體處於價值鏈中低端，意即雖然半導體封測業業的全球佔比較高，但上游基礎領域的EDA/IP、材料和設備等範疇極為薄弱，此相對制約中下游設計、製造和應用向高端領發展的機會；故在中國本身於半導體業的發展基礎尚未穩固的結構，加上美方截斷中國來自於海外的技術流、人流，且美國依舊掌握半導體重要的生產要素之下，將致使短期內中國在半導體追求自主可控的難度仍高。

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