自由共和國》蕭良其、蕭新煌／觀察2024大選的三個國內變項

目前確定的總統候選人有民進黨的賴清德（右），國民黨的侯友宜（左）（合成圖／本報資料照）

蕭良其／全球台灣研究中心執行長

「柯文哲現象」已經在這個月產生了「搶藍」的效應。但柯的民眾黨一向欠缺全國性的政治組織動員力，也看不出它的核心支持者基礎在那裡。（資料照）

蕭新煌／總統府資政

從五月十七日國民黨提名侯以來，「郭台銘現象」一直充滿弔詭和戲劇性。它也讓國民黨內的分裂危機從提名確定後迄今未減。 （資料照）

距明（二○二四）年一月十三日總統大選還有七個月。為讓國內外關心選情大勢的觀察家和選民多一些了解，在此先做若干觀察。

現在已確定的總統候選人分別是民進黨的賴清德，國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲。還不確定的可能變項是鴻海創辦人，中國台商郭台銘會以什麼身份介入選舉，獨立參選或是加入藍抑白聯合作戰？在爭取國民黨提名過程中，自覺受盡委屈的郭台銘，要他再屈就國民黨或民眾檔選將的副手，恐怕機率很小。但他也清楚自行以無黨籍候選人參戰，勝算恐怕更小。

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「郭台銘現象」從一開始就讓政治觀察家對國民黨中央的徵召提名標準和程序很費解。為什麼要為一位根本不是國民黨籍的競爭者（郭）禮讓卅天讓他去造勢，再與一直呼聲很高的黨內競爭者（侯）做民調比較？是否國民中央對侯的候選人競爭力始終存有疑慮，不是有十足的信心。鑑於四年前郭提名不成，粗暴大動作反彈的往事，國民黨對郭此次爭取和挑戰黨內提名，也未必真的釋懷和放心。換言之，從五月十七日國民黨提名侯以來，「郭台銘現象」一直充滿弔詭和戲劇性。它也讓國民黨內的分裂危機從提名確定後迄今未減。

侯友宜雖然在被提名後，享受了短短幾天的提名慶祝行情，在TVBS（五月十九日）民調上稍微佔了上風（卅％），贏了賴（廿七％）、柯（廿三％）。但緊接著聯合報（五月廿三日）的民調，侯就下降成第二（廿四％），只贏柯二個百分點（廿二％），賴又回到過去一段長時間維持的首位（廿八％）。爾後的美麗島電子報（五月廿九日），更再次暴露侯的下跌，支持度降到只剩十八％，吊車尾。賴仍居首（卅六％），柯變成第二（廿六％）。

侯友宜在提名後不到半個月就墊底，令人驚訝。原因有二，一是侯本身的確無積極作為，激不起選民熱情；二是侯郭心結難解，藍營支持者無所適從。

因此，五月中下旬的最新選情態勢呈現兩個特徵；一是侯友宜看來是個弱勢候選人；二是藍營一旦出現弱勢，獲利的將是白營，白營向藍營搶地盤也已成定局，白要搶綠的票已不太可能。

除了這上述短期的觀察之外，還值得注意的是以下三個較長期的國內變項（較不考慮兩岸、美國和國際因素）：

一、國民黨內部是否能團結？

二、青年選票動向會如何？

三、柯文哲現象影響有多大？

國民黨迄今仍處在分裂階段。不只是侯郭心結未解，郭的支持者會不會回心轉意投向侯，不無疑問。深藍（外省、戰鬥藍）對侯始終不懷好意，也不信任。結果侯能訴求的主要黨內對象是本省籍中間藍選民。這就限縮國民黨內對侯的支持光譜。此外，侯的政策論述（尤其是兩岸和國際），是否能獲得國民黨內部的認同與擁護，更不無疑問。迄今他只說反對「一國兩制」和台獨，這種只是膚淺的負面表列立場論述，恐怕很難贏得多數藍營的全力支持。

相對地，民進黨似乎已團結一致擁護賴清德，他要努力開闢的是中間選民的支持。而「一人政黨」的民眾黨，則力爭反藍、反綠的非政黨游離票。

依目前的民調資料年齡層的交叉分析，柯文哲在年輕人之中較吃香，賴清德則受較多數中年人青睞，而侯友宜卻在老年人裡有較多支持。值得注意的是將近三百萬的廿多歲年輕選民，到底會多少真正去投票，又到底會投給誰？

柯或許比較佔便宜，但認為他「好玩、敢說」的政治游離年輕人，能否自我動員去投給柯將是柯的挑戰。同時，賴是台灣年輕人的次選，如何努力鞏固和開闢更多年輕票源，是當務之急。至於侯友宜的低年輕人支持率困境，如何翻轉，將是一大挑戰。

雖然「柯文哲現象」已經在這個月產生了「搶藍」的效應。但柯的民眾黨一向欠缺全國性的政治組織動員力，也看不出它的核心支持者基礎在那裡。這讓很多政治觀察者不看好他的當選機會。但如果賴不能衝高民進黨的選票，而侯又因國民黨分裂而居弱勢，就不能排除在最後關頭，柯可能有「造王者」的角色。話說回來，一旦藍綠動員在最後又仍然成為對決局勢，各自歸隊，柯也可能因此被邊緣化。

最後兩點額外觀察也值得提出來。自從一九九六年民選總統以來，二○二四年是第一次三位主要候選人都是本土台灣籍，沒有外省籍候選人，不知外省籍選民會如何投票？目前為止，三腳督的激烈競爭態勢非常明顯，任何上述三個變項的任何一個都有可能影響結局；更不用說未來七個月，兩岸互動，中共介入干擾選舉的程度，及美國和國際動向的影響了。

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