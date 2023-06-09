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自由廣場》體育老師談性平事件分際

2023/06/09 05:30

◎ 李政達

近日藍綠政黨都爆發性騷擾事件，並延燒至教育界、新聞界等，許多舊案、傳說被攤在陽光下檢驗。撇開對立政黨間的彼此攻訐，政治人物的一舉一行備受檢視乃無可避免。襲胸、摸臀、借酒裝瘋、口出穢言等，有如政治版的肥皂劇，不斷輪番上演新的劇情。受害者言之鑿鑿，而被指控的當事者卻以玩笑、男女互動淡化自己的惡行，甚至提告、委請律師發表聲明等等，有時也真令旁觀者如霧裡看花。

筆者任職於大專院校，也曾針對什麼樣的情況才構成「性騷擾」就教於校內性平專家，結論是只要其中一方覺得「不舒服」就足以成立，而且師生間是不對等的關係，再加上如今多元性別，有時分寸的拿捏會變得非常複雜困難。

性平案件一經成立，校內相關單位就一定要上報，兩造雙方對錯與否交由主管機關判定，因此教師授課過程中的言行就需格外小心謹慎，特別是身體互動頻繁的體育課程。

例如有次在校外保齡球館教學，一時情急的筆者抓住球道上女生的手，指導她以中指對準瞄準點出手，正中球瓶的機率會比較高。原本經常「洗溝」的女生那一球意外擲出全倒而沾沾自喜，卻惹來同球道她男友的不悅，質問筆者：「為何抓我女友的手！」我立即解釋並致歉保證不會再有下一次，避免日後不必要的爭議，設下停損點。

又例如上拳擊課，為讓學生習得防身技巧、增加實戰經驗，拿手靶與學生互練是必要的。通常在每學期初的課程介紹，我一定會提出碰觸到學生手腳的可能性，若不喜歡的人請退選該課程。由教師授課的專業導向與講解內容，學生輕易便能感受到師長的態度，態度正確也就較不會衍生所謂「不舒服」的情形。

我們支持賴清德主席對黨內性平事件表達「零容忍」的指示，也安慰當事者在事情曝光後很難不遭到有形無形的二度傷害，也相信一時口無遮攔、無意間的碰觸與非分之想間的界定分際，若用心處置，應不難劃分清楚。

（作者為科大體育講師，台南市民）

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