自由廣場》應爭取加入美國反飛彈聯盟

◎ 張延廷

最近中共援用琉球和日本近代史的關係比喻兩岸，並重彈不放棄武統的老調，台灣有必要以強化軍備，提高中共動武代價來嚇阻戰爭。由烏克蘭戰爭中不難看出，大量使用飛彈及火箭砲已成火力發揚的慣用模式，因此反彈能力是現代戰爭不可或缺的要素。

美國自歐巴馬政府，五角大廈便將飛彈防禦策略由陸基末端攔截模式，轉換到提前至中段攔截模式，部署策略也隨之調整，使向前部署的海上「神盾」艦的彈道飛彈防禦系統，成為重要的反彈核心軍備。

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目前美國海軍正在與日本合作測試「標準三型」（SM-3）攔截彈，此種攔截彈具有更遠射程及更大速度，可更有效地攔截快速移動的中程彈道飛彈。屆時「神盾」艦的反飛彈預警系統，也將在美國海軍驅逐艦和日本「陸基神盾」的站位上採用最新版的攔截彈。

川普政府又大幅改進飛導彈防禦計畫，其中最重要是用「標準三型」Block IIA飛彈對跨洲際的遠程目標進行試射，其目的在大幅增加防禦範圍，並且協助日本防禦北韓的中程彈道飛彈，也間接證實「標準三型」Block IIA具有攔截洲際長程彈道飛彈的能力。

目前美國已將「標準三型」Block IIA部署在本土，並加強對太平洋島鏈「戰區」層級的區域防護，其範圍涵蓋夏威夷到關島。但值得注意的是，新系統可防護美國和盟國免於受到從地球上任何地方發射的洲際彈道飛彈（ICBM）的威脅，尤其是對中共及北韓，已經超出最初設計是為攔截中程彈道飛彈（IRBM）。

再者，目前美國所部署的「標準三型」Block IIA並不是在遭飛彈襲擊時唯一的反擊系統，尚有愛國者飛彈及薩德（THAAD）系統可搭配「標準三型」Blk IIA的攔截彈，並和具有多功能的海上「神盾」艦一起快速發揮反彈戰力，充分應付大量彈道飛彈的飽和攻擊。

另者，飛彈防禦能力亦可增加外交的談判籌碼，美國飛彈防禦系統越可靠，美國和盟國與中共、北韓政權進行談判的力量就越大。只要美國的對手繼續改良飛彈性能，擴散或擴大其飛彈力量，美國就必須不斷適應、擴大和改良自身的防禦力量。此外，為有效攔截來自中共和俄羅斯所研製更複雜的超高音速飛彈威脅，美國目前正快速更新現有技術及製造全新的反彈系統。

自一九九七台海危機以來，中共的飛彈威脅對我國防安全造成極大隱憂，目前美國將與日本在軍事同盟關係上進一步發展反飛彈部署，而且自衛隊已將反飛彈系統部署到鄰近台灣的西南諸島，我國已有必要提出爭取加入美日反飛彈連線陣營，多增加一分嚇阻中共軍事冒進的實力，就多一分台海和平的保障。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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