自由廣場》刑事司法保護性犯罪被害人 真已足夠？

◎ 吳景欽

台灣引爆#Me Too運動，而有如此的連鎖反應，主因是被害人因怕二次傷害，導致不敢於第一時間提告。然而，這也代表刑事司法對被害人的保護，真的足夠嗎？

依性騷擾防治法第廿條，對他人性騷擾者，由縣市主管機關處一萬到十萬元罰鍰，雖被害人的申訴期間為一年，但依同法第七條第一項，無論是機關、學校、機構或僱用人，只要知悉有性騷擾情事，不待當事人申訴，就應採取糾正與補正措施。

請繼續往下閱讀...

又依性侵害防治法第廿五條第一項，若意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處者，可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金，致進入刑罰領域。而此罪於主觀上，須有性騷擾之意圖，行為人就會以開玩笑或展現同事情誼等為開脫。尤其於性騷擾事件裡，加害人與被害人間，往往存有權力不對等關係，因此不會在剛發生時舉發，因此罪屬告訴乃論，則當被害人鼓起勇氣說出真相後，恐已過六個月的告訴期間。故刑事訴訟法第二三七條第一項，關於告訴期間六個月，乃從得為告訴人知悉犯人起算，卻無期間停止進行的規定，無疑是對此罪被害人的訴訟權侵害。

而目前的焦點，雖集中於性騷擾的處理方式，卻不能忽略，仍有涉強制猥褻罪之可能。因依刑法第二二四條，只要以強暴、脅迫或其他違反被害人自由意願的猥褻行為，就可處六個月以上五年以下有期徒刑。此罪屬非告訴乃論，且追訴權時效達廿年。

惟一旦進入強制猥褻罪，被害人就不得不面對嚴格的刑事程序。而這幾年，刑事訴訟法已強化被害人的程序保障，如檢警偵訊被害人時，得由親屬、醫護人員、社工或其得信賴之人在場，在正式審判時，亦賦予訴訟參與權，甚至在性侵害防治法中，為避免被害人受二次傷害，可以警詢筆錄代替出庭。

只是大法官釋字第七八九號解釋強調，為維護公平審判，此類案件，不能僅以警詢筆錄而應有補強證據才能判被告有罪，且被害人也應經身心鑑定無法承受庭審壓力，才得以不出庭。因此如何在發現真實、被告權利保障及保護被害人間取得平衡，就永遠是刑事司法的難題。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法