自由廣場》反性騷擾的象徵革命

◎ 陳竹奇

台灣最近掀起的#Me Too運動，是一場反性騷擾的象徵革命，將性騷擾的話語權，從性騷擾的施加者移轉到受害者身上，是一場賦權的革命，把話語權從擁有權勢、自認風流者，移轉到飽受騷擾的受害者身上，透過書寫，暴露己身經驗，在無權力界限的網路空間散佈，受害者得以連結，對抗一切合理化性騷擾的論述，得以療癒自己，也療癒他人，集體解放，同時解構了性騷的權力基礎及論述。

「權力是強力的春藥」，是加害者合理化自己行為的核心論述，卻也暴露了這個在日常生活世界持續進行的傷害行為，「權勢」的確是加害者違反他人意願而施加己身情慾於受害者的凶器及犯罪工具，就像是法國社會學家皮耶•布赫迪厄（Pierre Bourdieu）所分析，此一權力包含四個面向：經濟、社會、文化、象徵等四種資本交互而成，此一權力其實只是性騷加害者「自我陶醉的壯陽藥」。

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此一「自我陶醉的壯陽藥」卻將性騷相關論述予以合理化，譬如：「開開玩笑、無傷大雅」、「玩玩而已、你也沒損失」、「任性一下、我可以幫你……」、「逢場作戲、應酬文化」、「情慾自主、試探一下而已」，相關論述都是在違反他人意願下所進行的傷害行為，也就是將己身的情慾，在未取得受害者同意的情況下，透過「權勢」，強加於對方身上，以實現己身的情慾，剝奪了對方的情慾自主權。

#Me Too運動，是一場反性騷擾的象徵革命。這個運動透過自身受害經驗的暴露、書寫以及分享，賦權而非自我剝削，在去權力中心及界線的網路空間，集體連結成運動，顛覆並解構既有的性騷論述及其權力基礎，翻轉並搶奪了性騷的話語權，已經蔚為一場反性騷的象徵革命。

（作者是文字工作者）

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