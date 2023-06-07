自由廣場》和平宣言是投降的代名詞

◎ 孫國祥

美國前總統雷根的話言猶在耳，所謂「和平要靠實力（Peace Through Strength）」。只有強大的國防才能維護台灣的民主，沒有實力的和平只能委曲求全，只能卑躬屈膝、只能渴望強權的仁慈與善意，但歷史的發展總是事與願違；一廂情願的「和平宣言」只是投降的代名詞。

和平自然是無價，戰爭絕對沒有贏家；台海和平穩定不僅是兩岸唯一選項，更是國際社會前所未有的堅持。台灣自一九九六年民主化之後，歷屆總統總是不厭其煩呼籲中共政權正視台灣獨立存在的事實，但郭台銘的「和平宣言」卻以「沒有台灣獨立的問題」為前提，殊不知中共對台獨的詮釋連「維持現狀」都難以接受；放棄「台灣是一個獨立國家」的主張，比馬英九時期「擱置台灣主權」以博取老共歡心，更加危險。

請繼續往下閱讀...

不管片面倡議台海「和平宣言」或主張兩岸簽訂「和平協議」，即便將公文書送交聯合國秘書處登記，都無法阻止中共政權片面撕毀條約，就像他們背棄一九八四年《中英聯合聲明》承諾香港現行社會、經濟制度和生活方式「五十年不變」一樣。中共政權在國際社會做出背信忘義案例不可勝數，早期國民黨即三番兩次受騙上當，如今追隨者不記取教訓，還矢言「和平宣言」或想與老共簽訂和平協議「侯侯走下去」。

以史為鏡可以知興替！一九三五年中共政權以毛澤東名義發布「三五宣言」，主張內蒙古實行民族自決成立自治政府，結果卻在文革期間遭到種族清洗，被屠殺者超過十萬人；一九五一年西藏與中共簽訂「十七條和平協議」，保證西藏人民能高度自治，結果分別遭三次大規模血腥鎮壓，人民被迫進行勞動、監禁和拘留，據估計，歷年來已逾百萬藏人遭中共武力屠殺。

中共政權崇尚三國時代的欺敵詭計及謊言詐術，「和平宣言」或「和平協議」都是上兵伐謀的最高原則，目的就是為征服、佔領及統一；曹興誠近日對於「和平說」提出嚴厲批判：「台灣政治人物還意圖跟中共談和平，那就是叛徒」，因習近平早已言明：誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓那是痴心妄想。台灣政治人物意圖爭取大位者，要明事理辨是非，避戰謀和就如同在戰爭與屈辱之間選擇了屈辱，但最終仍得面對戰爭！只有備戰、能戰、「同島一命」，才能真正止戰。

（作者是政府前駐美加人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法