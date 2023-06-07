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自由廣場》戰備整備和演習 務必與時俱進

2023/06/07 05:30

◎ 方屏生

媒體報導，國軍漢光卅九號演習實兵操演，預定於七月廿七日上午在桃園國際機場實施反空降、奪回機場演練科目，屆時海軍陸戰隊將自竹圍海灘登陸，沿途挺進車程僅十分鐘的桃園國際機場，與陸軍協同作戰奪回機場。筆者呼籲國防部以及高階將領，國軍戰備整備和演習，務必與時俱進，切莫以為陸戰隊具有灘岸登陸的功能與裝備，就要趕鴨子上架，「表演」給三軍統帥和國人「觀賞」。

首先，兩岸如果開戰，桃園國際機場被中共解放軍占領，地面作戰的戰術作為，是陸對陸作戰來得有效，還是大費周章派遣陸戰隊，由海上繞一圈上岸比較划算？

其次，我陸戰隊在竹圍海灘登陸，必須由海軍軍艦在近海釋放兩棲登陸戰甲車，由西向東登岸。「實戰中」，從頭到尾不僅曝險，更是腹背受敵，生死一瞬間。所謂「背」，是對岸那一邊，來自中共解放軍的軍機、船（潛）艦、無人機、岸置飛彈的攻擊。至於「腹」則是解放軍登陸後的灘頭堡，一路支援到桃園國際機場，甚至於往四方擴散。國軍漢光演習乃是模擬台海戰爭，劇本自己寫、自己演，真令老兵憂心。

目前解放軍的軍機、船（潛）艦、無人機，都具有圍島攻擊的能力。國軍防禦作戰與演習，必須從宏觀的角度切入，最忌墨守成規、故步自封。此外，演習火砲在海岸邊空曠地一字排開，朝著西方海面射擊。轟隆巨響，震懾四方，現場的嘉賓與記者，鐵定內心激盪。然而筆者的腦海裡，卻出現社會上常見的交通事故畫面：一輛酒駕汽車如同打保齡球般，將路旁停放的汽機車撞得四處飛散。換言之，敵軍一架橫切的戰機或戰鬥直升機，能輕易將這些暴露在野外的重型火砲全數摧毀。目前中共解放軍的航母已經開始練習戰機起降，剎那間的近接攻擊，將是我防禦反擊的致命傷。

烏克蘭的國土面積是台灣的六十點六倍大，消耗或稀釋了俄羅斯的砲火攻擊。台灣幅員狹小，所謂防禦陣地不僅是為了保護戰士的生命和隨身槍彈，還要涵蓋各式大型裝備與武器、轉移的通道。國軍漢光演習卻沒看到。

至於陸戰隊的角色與任務，兩岸戰爭可作為增援部隊或預備隊；或者外島被攻占，就需要隸屬於海軍的陸戰隊登島奪回。

（作者是陸戰隊退役少校）

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