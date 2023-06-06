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社論》來自小市民的心聲

2023/06/06 05:30

署名「施克德」、「王永華」的「小市民」，最近連續在本報等三家綜合性報紙刊登頭版半版廣告，針對台灣交通亂象提出「嚴格執法，加強取締違規」的呼籲，並為小孩、殘疾人、銀髮族過馬路請命。這一廣告受到矚目，主要是非從個人利益出發，內容攸關公共福祉，聚焦於眾所關切的交通問題，訴求簡單明白，期盼去除台灣「交通地獄」惡名，保障全民生命安全，避免家庭破碎。

當事人有此訴求，按其引據交通部資訊，去年我國車禍主要肇因，前五項都可歸類為不遵守交通規則，包括：未注意前車、未依規定禮讓、酒醉駕車、不守號誌管制、違規左轉；從而認定「人民守法素質太差」。相形之下，政府與學者常把改善交通工程、加強交通教育列為重點工作，實屬本末倒置，無法徹底解決問題。「施克德」還向「相關首長」喊話，如能翻轉台灣「交通地獄」惡名，「豐功必留青史」。

面對這一來自「小市民」的心聲，從行政院長到交通部長都有回應，大致以官方已訂有道路安全行動綱領和計畫，打算七年投入四百億元經費，加上警方從五月起進行交通大執法，強力取締不禮讓行人的違規行為，開罰案件數較去年同期呈倍數增加。同時，《道路交通管理處罰條例》也經修正，對未停讓行人、無照駕駛、危險駕駛等提高罰則。如此多管齊下，交通安全顯著改善，指日可待。

官方的回應，並非完全是虛應故事。近月來，由於立法加重違規罰則不斷宣示，警方雷厲風行加強執法，特別著重取締行車不停讓，行人在都市人車較多的路口過街，多少已可感受車輛轉彎放慢速度，甚至禮讓行人。有如專家所強調，經由教育（Education）、工程（Engineering）、執法（Enforcement）改善交通的三個Ｅ方策，如政府認真持續推動，交通亂象或有改觀的可能。

不過，這也正是「小市民」訴求重點與官方對策大異其趣之所在。政府和專家所強調的三Ｅ，面面俱到；但有如廣告文所直指，「誰不知道紅燈要停車？那還需要加強再教育嗎？」「空有完善交通工程面，人民不遵守法規，這是金玉其外華而不實」，顯非對症下藥，無以徹底解決問題。從而，優先解決之道，在嚴格執法，加強取締違規。

這就牽涉台灣惡名遠播的交通亂象，不僅導致眾多國人命喪街頭道路，還讓國際人士側目，現狀不容持續。半年前，國際媒體CNN在其〈每週旅遊新聞信〉報導，台灣以美食小吃、自然風光和好客聞名，但險象環生的交通令人卻步，有如「行人地獄」（living hell）。報導還指澳洲、加拿大、日本與美國等的官方國外旅遊指南，明確點出台灣道路亂象，促請其國人前來須特別注意。台灣的交通不安全，成為另類國際共識，很不光彩。

綜觀各國所指台灣交通亂象，主要是汽機車駕駛不守交通規則，不僅橫衝直撞，燈號剛變換時闖紅燈、搶黃燈，不尊重行人路權，行人過馬路即使綠燈也須小心，巷弄之間更常衝出車輛；尤其「機車停在人行道上，甚至直接騎在人行道上」，「計程車和公車可能無視其他車輛，急切到路邊載客」。

就此而言，「施克德」對台灣交通亂象的病理分析，指向「人民守法素質」，雖有偏重，但符合常識與現實狀況，不失為解決問題的根本之計，但其落實需要莫大決心，且持之以恆。換言之，改善交通除了官方從硬體層面著手，嚴格執法及提升國民守法素質，才是關鍵之所在。不過，這兩者都牽涉基本的文化問題，改變匪易。

以官場文化來說，現今警方街頭大力取締，短期間或有成效，考驗的是雷厲風行之後，能否執法持之以恆。官場通見的文化，遇事會商、提出對策、匡列經費，甚至立法，對社會就算有交代，且期待在看似面面俱到的標準作業程序後，問題迎刃而解。交通問題如此，其他公共議題亦然，台灣許多問題長期難解，根源常可溯及類此官方文化。

改善惡名在外的交通亂象，政府要負責任，造成「行人地獄」，在於交通規劃和實務「以車為本」，而非行人優先。其實，即便是開車族，當行人的時間也常多於人在車上，建立「以（行）人為本」的交通文化，駕駛人和行人守法實為根本。從社會文化層面看，重個人甚於群體、無視他人，是我們國民性的特色之一。駕駛人缺乏謙卑，把馬路當成自己專屬空間；行人隨意穿越馬路，違規如家常便飯，都需要從生活教育著手。提升駕駛人和行人素質，是改善交通亂象，去除惡名的長遠根本之計。

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