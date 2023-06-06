晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》AI會毀滅人類嗎？

2023/06/06 05:30

◎ 謝富美

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前強調，透過人工智慧（AI）數位科技，可以改善實體世界，AI具有龐大潛力和前所未有的效益，但AI終究是幫助人類的產品或服務，應該被監管以達到安全。

不過，仍有專家憂心，包括奧特曼（Sam Altman，ChatGPT聊天機器人的創辦者）、被稱為「人工智慧教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）、以及AI領先企業谷歌和微軟等在內的數十位專家，連署了一份聲明：應對AI帶來的人類滅絕風險，應是「與應對疫情和核戰同層級的全球優先要務」。他們最大的擔憂是所謂「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI）的崛起，也就是具備人類認知能力的人工智慧；害怕人類將失去對這些超智慧機器的掌控權，對物種和地球可能造成災難性後果。

或許我們可以從檢視古文明的滅亡去推敲。西元九○○年，榮耀的馬雅文明面臨持續一個世紀的大旱災，加上戰亂，步上亡國的悲劇。驚豔的高棉帝國（吳哥窟），於西元一三○○年前後，因洪水和旱災而滅國。研究也發現古印度、埃及、希臘文明消失皆與旱災有關。

從上述古文明遺留下來的建築、水利工程、天文、生活文物等皆發現到令人驚嘆的科技足跡，甚至因為太過先進，有人形容是由外星人所傳授，儼然「高科技古文明」。而如同廿一世紀的現在，當時的高科技推進了人類的文明，帶來生活的舒適和便利，但高科技毀滅了人類嗎？更多的考證則指向人類的貪婪和野心，引發戰爭、環境破壞、病毒肆虐、糧食匱乏等惡性循環，最終由極端氣候帶走一切！

由此可見，人類的心性決定了高科技（包含AI）是安全或是毀滅，甚至人類的未來。守護人性的美德，俱足明辨是非的力量，並非僅僅是道德或宗教行為，更多的是攸關美好生活的發揚，才是世界和平的體現！（作者是諮商師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書