自由廣場》AI會毀滅人類嗎？

◎ 謝富美

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前強調，透過人工智慧（AI）數位科技，可以改善實體世界，AI具有龐大潛力和前所未有的效益，但AI終究是幫助人類的產品或服務，應該被監管以達到安全。

不過，仍有專家憂心，包括奧特曼（Sam Altman，ChatGPT聊天機器人的創辦者）、被稱為「人工智慧教父」的辛頓（Geoffrey Hinton）、以及AI領先企業谷歌和微軟等在內的數十位專家，連署了一份聲明：應對AI帶來的人類滅絕風險，應是「與應對疫情和核戰同層級的全球優先要務」。他們最大的擔憂是所謂「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI）的崛起，也就是具備人類認知能力的人工智慧；害怕人類將失去對這些超智慧機器的掌控權，對物種和地球可能造成災難性後果。

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或許我們可以從檢視古文明的滅亡去推敲。西元九○○年，榮耀的馬雅文明面臨持續一個世紀的大旱災，加上戰亂，步上亡國的悲劇。驚豔的高棉帝國（吳哥窟），於西元一三○○年前後，因洪水和旱災而滅國。研究也發現古印度、埃及、希臘文明消失皆與旱災有關。

從上述古文明遺留下來的建築、水利工程、天文、生活文物等皆發現到令人驚嘆的科技足跡，甚至因為太過先進，有人形容是由外星人所傳授，儼然「高科技古文明」。而如同廿一世紀的現在，當時的高科技推進了人類的文明，帶來生活的舒適和便利，但高科技毀滅了人類嗎？更多的考證則指向人類的貪婪和野心，引發戰爭、環境破壞、病毒肆虐、糧食匱乏等惡性循環，最終由極端氣候帶走一切！

由此可見，人類的心性決定了高科技（包含AI）是安全或是毀滅，甚至人類的未來。守護人性的美德，俱足明辨是非的力量，並非僅僅是道德或宗教行為，更多的是攸關美好生活的發揚，才是世界和平的體現！（作者是諮商師）

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