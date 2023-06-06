自由廣場》YouTube觀影指南

◎ 張約翰

身為台灣早期投身YouTube獲得成功，主頻道超過兩百萬訂閱，並且曾投身數十項政府、民間公益活動的網紅蔡阿嘎，因為一支前往日本飲食店踩雷的影片翻車了，火速下架道歉。

YouTube已經成為傳統媒體影音內容的強大競爭者，與OTT鼎足而立。高人氣的網紅知名度不輸藝人，而隨著行動載具使用者年齡層的向上擴散，以及頻道的多元，已成不分年齡都能找到喜好內容的平台。因此，像蔡阿嘎這種大咖翻車，馬上就成為新聞媒體競相報導的對象。

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YouTube這類影音串流平台，由於進入門檻極低，影片製作手法多不勝數，品質優劣差距極大，而且判斷品質的標準也很跳脫傳統，收音差、構圖爛、鏡頭晃的影片仍有可能受歡迎，即便是老經驗的人，也很難斷言自己上傳的影片會爆紅還是翻車。

但從觀眾端來看，YouTube的使用目的其實與過去的傳統媒體沒有太大差別：娛樂、社交、新聞、獲取新知、解決問題。依媒體識讀角度，作為觀眾首先應該了解YouTube的前述特性，然後判斷內容的價值、真偽，才能達成媒體使用目的並減少受害的可能性。

以下是筆者的幾項建議，首先，縮圖和標題通常都是刻意誇大甚至釣魚，判斷值不值得看，還是得看你對這個頻道的過去體驗，以及你的使用目的，社交娛樂類就不必太在乎，但新聞、知識類就要在心裡扣分了。

其次，知識類頻道以及有些很像知識類，但其實是娛樂類，其內容是否值得信賴，最低標準要看頻道主是否提供引用內容的來源，比方提到某項研究時，是否出示研究論文的封面，或在資訊欄列出。儘管這麼做不見得代表內容一定正確，但起碼有可供查證的線索。

再者，評論類頻道立場都十分容易辨識。但內容有沒有價值，還是看頻道主如何評論，是天馬行空的謾罵譏諷，還是有可供查證的論據以及嚴密的推論過程。如果只圖聽他罵個爽快，那麼還是應該歸類在不必太當真的娛樂類頻道。

最後，不要忘了成名的YouTuber已是內容產業的一員，不再適用藉素人感包裝真實性的規則，其頻道內容、角色設定都是精心設計過的，對其投入感情的同時要有這樣的認知，以免真心換絕情。

（作者是世新大學傳播博士）

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