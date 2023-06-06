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自由廣場》行人專用時相號誌之必要

2023/06/06 05:30

◎ 徐嘉欣

台南一對母女遭左轉汽車撞上，造成三歲女童往生、母親重傷的不幸事故，女童於三日舉行告別式，其父當場拭淚表示，女兒用不到三歲的生命，喚醒政府和社會對行人的重視，唯這個代價真的很大，希望女童的犧牲真能喚起社會大眾對行人路權的尊重。

自從有了「行人地獄」的稱號之後，朝野也都絞盡腦汁想要洗刷惡名，而立法院也通過提高不禮讓行人的罰責。不過，平心而論，提高罰款金額只是治標卻無法治本，否則為什麼自從新法實施以來，仍屢屢有類似的交通事故發生呢？筆者認為，設置「行人專用時相」是最立竿見影的做法。

筆者是一個喜愛走路的人，但每次走在十字路口都戰戰兢兢，深怕被未注意的駕駛人撞到，尤其是在被一個號稱因被A柱擋到的駕駛撞過後，真恨不得四面八方都有眼睛，可以注意來往的車輛。值得一提的是，高雄這幾個月來，在重要路口都有設置行人專用時相號誌，走起路來真的就放心不少，因為此時只有行人才能行走，其他車輛就必須停下，筆者觀察到的是，所有車輛真的就很守規矩的在停止線前停下，先讓行人通過，因此設置行人專用時相，有其必要性和迫切性。

筆者認為，不禮讓行人的罰款固然要提高，畢竟這有嚇阻作用，但最重要的還是要從設置「行人專用時相號誌」做起才是根本，建議各縣市不妨從這方面去著手，相信會讓行人非常有感。

（作者曾任教師、高雄市民）

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