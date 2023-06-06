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自由廣場》性騷擾事件聲明的三個疑問

2023/06/06 05:30

◎ 葉昱呈

「鏡文學」總經理董成瑜日前指控，她二○一四年擔任記者時出席一場餐敘，遭現任國民黨立委傅崐萁抱住頭親吻，而傅竟對外聲明，他珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞，也從未有約女性私下單獨見面，如有性騷擾情事，請依法提告。對此，筆者有三個疑問，想請教傅崐萁委員：

首先，所謂「緋聞」係指感情、婚姻方面的傳聞，但「性騷擾」則是指一切不受歡迎的，與性或性別有關的舉止，讓他人感到不舒服，覺得被冒犯或侮辱。二者的意義簡直是天差地別。試問「珍惜家庭，從政後未曾有任何緋聞」與性騷擾事件有相關性嗎？

至於「從未有約女性私下單獨見面」，更是讓人丈二金剛摸不著頭腦，董成瑜所指控的地點，是在多人餐敘的場合，與風牛馬不相及的約女性私下單獨見面，又有何相干？是否曾出現在該餐敘場合？以及當日是否有性騷擾行為，才是關鍵重點吧？

再者，《性騷擾防治法》第廿五條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，係屬告訴乃論罪，須於六個月內提出告訴。傅崐萁身為立法委員難道不知道八年前的性騷擾事件，已經逾六個月的提告期限？要如何依法提告？

此外，事件目擊者之一的前台北市長郝龍斌，也在臉書發文回應，董成瑜指控國民黨立委傅崐萁八年多前涉性騷擾事件，他已沒有清楚的記憶，但認為國民黨應該啟動調查，傅崐萁也要坦然面對，清楚說明。

筆者認為，性平事件不分顏色與黨派，對於性騷擾都應零容忍，受害者董成瑜既然已明確的描述當年遭受性騷擾的情境，除了傅崐萁立委應坦誠面對，針對整起事件說清楚、講明白之外，國民黨亦應啟動黨內性平調查，查明事件真相，還受害者一個公道！

（作者是公務員）

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