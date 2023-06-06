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自由廣場》﹙北社評論﹚中國反間諜法是擴大對付外國人的惡法

2023/06/06 05:30

◎ 陳怡伸

今年四月廿六日中華人民共和國通過新版《反間諜法》，本次反間諜法修改，在現行法律四十條條文的基礎上，增加為七十一條。新法將於七月一日生效。

茲舉其中二大重點說明如下：一、新法第二條及修訂草案說明提及「全面貫徹習近平總體國家安全觀」。

民主國家一般公認的「國家安全」，多指「政治及軍事安全」的範疇；然而在「習近平總體國家安全觀」下，擴及至「經濟安全」、「社會安全」、「文化安全」等範疇，基本上已經把人民生活行為全涵蓋在新法的規範之下。

例如：你在中國把「中國經濟的實際情形」告訴中國境外的朋友，可能被認定你「破壞經濟安全」而入罪；你在中國演戲，台詞內有中國所謂的敏感字詞，可能被認定「侵害中國文化安全」而逮捕。

二、新法第四條擴大「間諜行為」的認定範圍、納入網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動。新法施行後，中國境內生活上會接觸的訊息、數據、資料及物品，只要是「中國國家安全部認為關係中國國家安全和利益」的話，你去打聽、蒐集這些東西，就可能違反本法入罪。

例如：學術研究，學者為了研究必須蒐集文獻、數據，可能會入罪；記者為了採訪新聞，必須與中國人接觸談話，也可能會違反本法；你跑到西藏朝聖並拍了幾張風景照，中國可能認為你進入「安全管制區」而危害中國國家安全，認定你是「間諜」進行「間諜任務」。

中國藉由這次的修法，想要達成「禁止國外媒體報導中國境內實際情況」、「加強對境內外國人的監管」的目的，首當其衝的應屬外國媒體記者，從採訪到將新聞訊息傳遞到國外，都可能是觸犯本法的犯罪行為。加上中國的司法程序不透明，是否犯法全由中國國家安全部說了算，外國人在中國活動的風險將遽增。

或許有人會認為「我只要順著中國，應該就安全了吧？」錯！藍營學者蔡金樹赴中也被以國安理由關押，順著中國的人，也未必安全。台灣人赴中的風險日益上升，建議國人不要前往中國、港澳，以及中國有影響力的其他國家。

（作者是北社社員、執業律師）

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