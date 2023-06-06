自由廣場》台美廿一世紀貿易倡議 是重中之重

◎ 林逸民

六月一日，駐美代表蕭美琴與美國在台協會執行理事藍鶯，代表台灣與美國雙方，簽署「台美廿一世紀貿易倡議」，是一九七九年以來台灣與美國最為全面性的貿易協定，總計十二項議題，首批簽署其中五項。這是台灣與美國關係劃時代的進步，也讓台灣貿易前途一片光明。然而，國內卻被各種紛擾分散了注意力，使台灣民眾未能認知到這項倡議的重要進展。

雖然目前首批先簽署五項，但這五項已彌足珍貴，十足顯示了美國的誠意。「貿易便捷化」部分，能減少紙本作業、減少領事驗證要求、加速通關，將可大幅降低企業進出口成本，裨益貨運、快遞、海空航運、報關行、進出口的貨主雨露均霑，更特別有利於農產品通關。

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「良好法制作業」的部分，讓台美之間幾個政府管制程度高的產業，例如醫藥、電信，雙方對彼此產業的管理可更加透明化，大為降低貿易的不確定性。

「服務業國內規章」部分，讓台美監管機關證照的審理及核發程序更有效率，有利於中小服務業打入美國市場。過去台灣經貿政策都以製造業為主，然而，其實台灣大部份的就業是在於服務業，並且台灣過去出口也是以製造業為主，現在必須是加緊衝刺服務業出口的時刻，因此將服務業拉到第一批簽署可說相當重要。

此外還有「反貪腐」以及「中小企業」專章。這次看似只跨出一小步，卻是走向未來完整台美自由貿易協定的一大步。

台灣當前有高達四成出頭的外貿與中國有關，看似極高，實則有玄機，這是因為大多數台灣出口中國，是出口給中國的台商，在中國組裝，轉出口美國，其實最終出口國仍是美國。亦即台灣對中國的外貿依賴某種程度上是「虛胖」，本質上是台灣出口美國，只是中間讓中國「攔胡」。

因此，降低台灣對中貿易依賴，最快的辦法就是「截彎取直」讓台灣外貿直通美國，當然，這是相當大的結構工程，台灣從國土規劃，到能源、勞動力，都要全面性的重新思考，才能有辦法吸納供應鏈的巨大調整，但最終也要美國敞開大門。

此次台美貿易倡議，就是美國向台灣展現敞開心胸接納台灣出口，因為，讓台灣經貿上能脫離對中國依賴，台灣的安全更加鞏固。台灣身為美國圍堵中國戰略第一島鏈的南北連結要衝，台灣更鞏固，美國也就更安泰，台美的戰略利益更一致。

我們很快就能見到台美自由貿易協定跨大步進行，至於疑美論者，只會遭一再「打臉」，最終羞愧地默默閉上嘴。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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