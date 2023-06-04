自由廣場》公衛師之五年五十億

後疫情時代 堅實韌性公共衛生體系

◎ 楊俊毓

全國性『台北市公共衛生師公會』6月3日誓師成立，為全亞洲第一個公共衛生師公會。《公共衛生師法》是台灣公共衛生學會自2000年開始推動，終於在2020年經立法院三讀通過，由總統於同年6月3日公布施行，昨天正逢施行三周年！這是國家進步的象徵，更是公衛界的一大步！

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台灣經濟發展是以人才為根本，我們需要建立強韌且健全的公共衛生防護網，並將其視為國家安全體系之重要環節。回首近二十年，新興傳染病、禽流感、腸病毒、登革熱、食品安全、空氣污染等一連串公共衛生與衛生安全事件，均促使政府審視政策與衛生人力資源不足問題。而一場COVID-19大疫無情地摧殘全球民眾的健康與民生，也喚起各國政府及人民對於公共衛生前所未有的重視，深刻認知到公共衛生專業與人才的重要性。

今年WHO將世界衛生日主題訂為「Health for All 全民皆健康」，也是呼籲各國要重視初級健康照護（Primary Health Care），為健康投入資源並投資人才。公衛師的專長可有效地維護民眾健康，符合全球衛生安全應變之用人需求。特別在衛生福利體系、醫院及健康照護機構、大型事業單位、各級學校、社區環境、國防體系、法務體系、公共衛生師事務所等八大單位體系皆能有所貢獻，特別是面對突發緊急或重大公共衛生事件中也能協助快速因應並發揮所長。

公衛師對於維護國家群體健康安全而言，實為得之不易的頂尖人才，即刻亟需積極建置公共衛生師整體人力資源規劃及配置，務求「教、考、訓、用」密切配合，藉以維護和促進全民健康與安全。台灣每年培育近五千名公共衛生相關科系畢業學生，至今已舉辦兩屆專門職業及技術人員高等考試，共有197名取得「公共衛生師」之執業資格，但至今政府尚未納入組織編組。

WHO預測下一場大流行恐比新冠更致命，世界須做好準備，因此美國政府在COVID-19疫情期間立即編列4億美元（約120億元台幣）的預算，啟動國家公衛服務，規劃五年增加5,000名公衛專業職位，並預計進一步擴大投資70億美元（約2,100億元台幣）；賴清德副總統於今日成立大會特別提到公衛師於地方首長、市府單位推動相關工作極其重要，在新冠疫情發生後，更是看見公共衛生專業對提升國家生物韌性之價值。因此，為建構完善的健康防疫安全網，我們殷切期盼政府增加公共衛生師的編制與相關預算，第一階段先達成5年50億台幣聘用500位公衛師的初期目標，並鼓勵民間企業聘用公衛人才，投資強化公衛職能、促進健康、預防疾病等服務，一旦危害衝擊到來時能將損害降到最少。

（作者為台灣公共衛生學會理事長）

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