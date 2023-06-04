◎ 黃惟冰

幾起性騷擾事件近日成為討論焦點，隨著事件數量與相關說法不斷累積，在台灣社會引起巨大共鳴，彷彿出現過去曾在部分歐美國家興起的#MeToo‎運動，也就是越來越多人願意站出來公開陳述自身的相關經歷。這也代表台灣社會對於性別議題與個人界線的重視，已達到一定程度。即便是執政黨與位高權重者，面對相關問題，也必須公開道歉、明快處理。

同一時間，適逢中國「六四」事件屆滿三十四週年，中國共產黨一如往常，對於一九八九年的所作所為不要說道歉，就連真相都還盡力掩蓋。北京年復一年，如出一轍的膝反射作為就是，在「六四」前後加強網路關鍵字屏蔽、提高天安門周邊警戒，以及讓異議人士失去人身自由的「被旅遊」等等。即便當年涉入「六四」的高幹，諸如李鵬、江澤民等早已過世，而習近平權力也定於一尊的今日，中共仍然沒有勇氣面對「六四」。

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兩相對照，台灣與中國在人權上的標準，差距越來越大。這樣背道而馳的各自發展，不可能成為兩岸一家親，只會是海峽兩岸，一邊一國！

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

「六四紀念館」重生

◎ 王凱

一九八九年發生的民主運動六四天安門事件，至今已三十四年，在中國大陸由於仍處於極權統治，事件早已被政府當局銷音，年輕的一輩甚至不知道天安門事件是什麼？唯一發聲的香港「六四紀念館」，也在前年遭查封，連每年在維多利亞公園舉辦的六四燭光晚會也被禁。

雖然中國政府極力想抹去天安門大屠殺的事實，但終究無法在歷史的洪流裏脫去這血腥的一頁。本月初民運人士在紐約籌設海外「六四紀念館」，保存了當年歷史文物，包括報導剪報、沾滿血的毛巾、示威使用的帳篷……等，讓中共企圖掩蓋事實的猙獰面目，真實重現。

值此民主紀念日，回頭看我們台灣爭取民主的過程，也是眾多前輩全力奮鬥與無私付出，才逐步完成。然而，我們也漸漸發現我們的民主仍然脆弱，更經常要面對國內外意圖阻撓民主更趨完善的惡勢力。但願藉此時日，能反省我們的民主素養，以期民主不被政治操弄，享受華人第一個真正民主自由社會的福

（作者為國中教師，高雄市民）

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