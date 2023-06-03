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自由廣場》爭取JADC2勝過買「超級大黃蜂」

2023/06/03 05:30

◎ 張延廷

近日爭取美國出售「超級大黃蜂」戰機予我國的討論頗為熱門，但從軍備發展與國防安全層面考量，應從和美國建立聯合全領域指揮管制架構著眼，尤其在中共軍備不斷現代化，對台威脅與日俱增，為防範對岸冒進突襲，唯有全天候同步戰情傳遞系統，才能讓美、日和其他亞太周邊友好國家可即時援台。

二十多年前採購法製「幻象」機隊有其特殊時空背景，幻象於一九六七年的「六日戰爭」一戰成名，經過一九九○年代的優化和電子化設計，幻象2000戰機原本是法國意圖在全球軍備市場與歐美分一杯羹的產品，把台灣視為向遠東推銷的試驗點，如今法國向印尼推銷「飆風」之後，就逐漸冷淡包括台灣在內的遠東地區。因此，為避免單一軍備產品造成日後的戰力空窗甚至外交斡旋，我們應以更高的維度來看待台海真正需要的防務核心裝備。

美國聯合參謀部的「聯合全域指揮與控制」(JADC2)作戰計畫允許美國陸、海、空軍和陸戰隊的情報網路節點共享即時的信息，以實現感測器與火力的密切聯繫，並顯示在共同戰情顯控畫面。最近提出所謂「組合」，是強調美軍將從開始就考量和盟國具有協防關係的相互操作性，從而開始運用這些功能，並在字母簡稱上加一個字母C-JADC2（C代表組合，combined）。

C-JADC2是美軍早在二○二○年就使用的術語，當時美國陸軍和空軍簽署協議，以建立一套專用網路，該網路將從所有領域中擷取數據來進行這項工作。海軍雖有自己的指管資料架構系統，但他們仍然希望通過「強者計畫」(Project Overmatch)加入JADC2。在此之前，「聯合」部分指的是美國盟友，而今「聯合」指的是軍種間的統一，以及與盟友和合作夥伴一起開發可相互操作的指揮、管制、通信和電腦(C4)作戰能力，以促進全球部隊整合及聯合行動。

美國今天在全世界部署的軍事環境將需要這種全球軍事整合，其C4系統支持跨區域行動，而且已整合美軍各個作戰司令部和不同責任領域職能的指令。這種全球軍事一體化將取決於全新技術的開發和應用，將更加專注於推展C4網路任務中的全球軍事整合，並且優化美軍聯合部隊指揮官與各盟友，在各作戰領域的指揮和管制的能力。

簡言之，美軍JADC2的架構已考量包括中華民國在內的軍事基礎設施，因此複雜的C-JADC2概念將對美國和周邊盟國的聯合作戰部署發揮更大功能。如果中華民國期望與美國亞太駐軍有更好的互動模式，爭取聯合指管和同步資料鏈路，比爭取任何軍種的裝備更為迫切。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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