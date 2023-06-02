自由廣場》談中國青年失業率20.4%

致海峽論壇「台灣代表」

◎ 游森琳

中國國台辦五月卅一日表示，第十五屆海峽論壇將於六月十六日在福建舉行，已邀請台灣政黨、行業、科教文衛等各界代表與會，還將向台灣青年提供一千二百多個就業職位。

根據中國大數據報導，中國四月份青年失業率創下歷史新高，十六至廿四歲的求職者中，有廿．四％找不到工作，有學者受訪表示，廿．四是很糟糕的數字，「過去只有在南歐國家看過這樣的數字」。隨著畢業季接近，將有一千多萬名畢業生進入就業市場，恐怕會面對「畢業即失業」的狀況。

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面對青年失業率攀升的狀況，中國領導人習近平向中國青年呼籲，不要再認為自己不適合從事勞力活或到鄉村工作，「更應該要學會吃苦」。但中國年輕人並不買帳，他們努力學習取得學位，可不是為了獲得薪資待遇降低與工時延長的結果。甚至許多畢業於外國頂級大學取得高學位的中國青年，回到中國至今仍未找到工作，網路上因而出現青年普遍的心聲是「我最好的出路就是，說服我父母讓我出國工作」。

事實上，據英國《金融時報》五月廿九日一篇「信心是個大問題，中國經濟復甦乏力」的報導指出，最新的經濟數據顯示，中國四月和五月初的工業生產及獲利、房地產銷售及信貸成長，都低於分析師們的預期。筆者查閱人民幣匯率，在五月中應聲跌破一美元兌七元大關後，至今仍未回頭。

更早的四月份資料，引用中國教育部、人社部數據，去年（二○二二）中國大學生畢業人數為一○七六萬人，真正就業人數只有二五四萬人，加上今年六月應屆大學畢業生達一一五八萬人，比去年增加八十二萬人。可見廿．四％青年失業率只會更加嚴峻，還看不到隧道盡頭的光。

顯然，在歐美民主陣營集結「抗中」後，中國經濟、財政問題日漸嚴峻，包括貴州、昆明、鶴崗等省市政府面臨破產，銀行、大企業倒閉更非新鮮新聞，民眾抗議行動越來越頻繁。可以說，中國處理自己國內青年就業問題已焦頭爛額了，還有臉大辣辣的說「提供台灣青年一千二百多個就業職位」？海峽論壇應邀的所謂台灣代表，這種簡單的道理應該還懂吧！

（作者為台灣活力旺企業協會理事，宜蘭縣民）

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