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自由廣場》救母語 先放下自己的感覺

2023/05/31 05:30

◎ 杜信龍

昨日拜讀黃瑞培兄投書〈台語有效溝通 何患拼音異同〉一文後，心中極感不安。

任何語言都需要文字教育，何況是數次被殖民政府刻意消滅的語言。黃兄自稱是台語使用者，也知教育部多年努力推廣，文末卻建議公視台語台字幕顯示大眾慣用的通俗字或現在中文，更甚建議台羅拼音方式留給非母語人士及學術交流者，實在令人啼笑皆非。

語言教育推廣是要系統性地去實現書寫民主化，我手寫我口。書寫教育以目前學校的母語課程根本不夠，與華語、英語相比根本是小巫見大巫。有效溝通的確是重要的，但若無實質的教育及國家語言法的保護，母語的滅亡是遲早的事。

公視台語台字幕另一方面扮演目前學校教育的不足，此外，也期待各界人士可以效法，這樣才是文字教育。以漢字為例，若不統一，不就回到過去沒有母語教育的年代，無異是走回頭路。

黃兄文中的確點出一大重點，漢字難學！試問有多少人可以正確寫出「黿鼇龜鼈竈」這五字呢？黃兄輕易地放棄了羅馬字的學習，卻不知早期基督長老教會不曾學習過漢字的教友，因接觸白話字（教會羅馬字），能書寫詩歌。

一八八五年，台灣第一份報紙《台灣府城教會報》發行就是使用白話字，這不知教育多少不識漢字的教友，認識上帝的愛。

要救母語，先放下自己的感覺，聽聽語言專家怎麼說吧！

（作者是科技公司工程師、台語作家）

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