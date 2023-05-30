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自由廣場》如何避免成為網路上的惡

2023/05/30 05:30

◎ 張約翰

四月播放至今的日本動畫，除了《鬼滅之刃》的新篇，最受矚目的就是《我推的孩子》，情節描繪了演藝圈的各種實況。五月十七日播出的第六集，由於影射了二○二○年日本知名戀愛實境秀《雙層公寓》的木村花輕生事件，引起木村的母親發推文表達不滿，之後在接受媒體採訪時表示，希望播出前應該考量受害者的心情，不是要譴責作者。

木村花之所以輕生，雖然沒有正式公布原因，但公認是因為她在節目中常與夥伴爭執的人設，引發惡意人身攻擊的網路霸凌。由於她去世後，母親向電視台求償，惡意留言的網路暴民們害怕被告紛紛刪文。這次《我推》重提舊事，木村之母的不滿推文，居然也引來一些《我推》迷貼文攻擊，完全違反作者赤坂明對網路霸凌的立場，相當諷刺。

台灣從《鄉民的正義》開始，一直不乏關於藉正義之名行網路霸凌之實的流行文化作品，最近最有名的就是《我們與惡的距離》，《造浪者》也觸及相關議題。然而就算是現象級的《與惡》，播完了彷彿船過水無痕，網路霸凌不曾消失；誰不曾對事不關己的新聞人物特意酸上兩句？誰不認為自己是正義的一方？原因就在，惡一直都在我們心裡，不小心就會跑出來，網路不過是最容易釋放的地方罷了。

要減少惡意的不自覺釋放，筆者建議：首先，就是先了解事件的全貌，避免過早判斷。網路上的一張截圖、一段影片，不代表那就是真相，還有許多脈絡有待釐清，先把自以為是的正義感暫緩一下。

其次，發言之前，確定自己不涉及人身攻擊。這點不難，不要攻擊對象的種族、宗教、性別與性取向、職業、地域、科系、年齡、體貌、健康狀況，這些就是人身攻擊。

第三，如果不是想靠人設換流量變現，不要隨便嘗試反串文、釣魚文。反串、釣魚等手法常常會涉及人身攻擊與歧視，效果與反效果常常抵消，剩下的只有流量。

最後，雖然有點違反人性，但盡可能不要湊熱鬧。不要因為大家都在丟石頭，就覺得自己手上這顆石頭無足輕重，也許就是你手上的石頭完成了最後一擊，奪走他人的求生慾望。

網路霸凌既是集體行為，就代表它迎合了某種社會成規，把少數人推上祭壇以鞏固社會的集體認同。希望我們能自發減少惡意的釋放，不要等到有人被獻祭了，再來反省。

（作者是世新大學傳播博士）

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