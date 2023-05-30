自由廣場》對不肖業者仁慈 就是對消費者殘忍

◎ 程仁宏

台中賣場盒裝雞蛋發霉，查出雞蛋來自桃園立群農產品有限公司，桃園市衞生局稽查後，查獲二二九盒泰國產的發霉洗選雞蛋，並回收再製未殺菌液蛋二一○○盒，總重達一○五○公斤，衞生局以業者未先通報等情節裁罰十五萬元。唯衞生局此舉讓消費者炸鍋，夜市撈金魚要罰廿五萬，賣發霉蛋給消費者卻只罰十五萬；衞生局對不肖業者的仁慈，就是對無辜消費者的殘忍。

業者將發霉的洗選雞蛋回收，再製成未殺菌液蛋，已明顯危害消費者身體健康，更違反食品安全衞生管理法第十五條規定。

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再依食安法第四十四條罰則「有下列行為之一者，處新台幣六萬元以上二億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄」。

業者販售變質及腐敗的發霉液蛋，已明顯危害消費者身體健康，此行為已屬情節重大，為故意為之，而非過失行為，衞生局開罰十五萬是不痛不癢，這也是國內層出不窮的不肖業者的護身符，知道衞生單位很仁慈，國內的消費者權益長期不只衞生單位，連司法機關都不重視。

看看美國南卡羅萊納州，一女子在平價賣場塔吉特（TARGET）的停車場，看到女兒撿起一根來源不明的針頭，她揮手要把針頭打掉，結果針頭扎進手掌，她趕緊就醫也擔心感染愛滋，並服用抗愛滋藥。她先生也向公司請假照顧她，後來檢驗結果沒感染愛滋和肝炎，但請律師打官司，結果法官判決要賣場支付懲罰性賠償金額四百六十萬美元。消費者的權益為什麼天差地別？

期盼政府衞生單位更重視消費者權益與健康，對不肖業者絕不手軟，否則不肖業者心存僥倖，即使被抓被罰也只是獲利的九牛一毛，那麼消費者的權益就沒有保障。

（作者是消基會名譽董事長、文化大學教授）

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