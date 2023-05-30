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自由廣場》單一選區選舉 需海納百川

2023/05/30 05:30

◎ 林逸民

二○二四年大選，總統選舉與立委選舉併行，過去陳水扁總統執政時朝小野大，受到相當嚴重掣肘，蔡英文總統兩個任期完全執政，才能貫徹執政理念，也為執政結果完全負責，因此不僅總統選情受人民關注，立委的席次是否能保持，也動見觀瞻。

與甫結束的二○二二年縣市議員選舉不同，立委選舉如今是單一選區制度，若是兩人競爭的選區必須拿到「半數加一票」以上的選票才能獲勝。民進黨總統候選人賴清德副總統目前在可能的候選人中領先，但是支持度約三成不到四成，並非過半，民進黨在各地支持情況有所不同，要拿下最多的席次，需要海納百川，提名策略必須發揮創意與彈性。

這次民進黨提名小組於新北市提出「民主大聯盟」想法，引進民進黨以外候選人，使得黨內多有歧見，其實站在本土選民的角度來看，吳崢過去在太陽花運動時，於電視受訪侃侃而談，對太陽花民主運動有相當大幫助，他從黃埔胡宗南舊部家庭出身，察覺黨國的欺騙，而投入本土民主運動，在本土選民心中早就是自家小孩。

曾柏瑜原本就在新北市新店區深耕，也是一向受認可為本土價值。過去曾柏瑜與吳崢因為在小黨，幕僚群不完備，凸顯出歷練較不足，如今由民進黨輔導，派予足夠的資深幕僚，只要兩人願意善用，應可望改善。

爭議較大的是原本國民黨出身的李正皓，他在國民黨內發起「草鞋聯盟」時，提出應把中國國民黨的中國兩字去除，後因批評韓國瑜遭開除國民黨籍。台灣仍有相當多人迷信中華民國，曾經提出把中國國民黨的中國去除的李正皓，改投本土政黨之後，若是能受到感化，徹底拋棄中華民國的迷思，改為清楚的台灣認同，也不失為一個表率。

此次民進黨「民主大聯盟」提名是遵循黨內已公開的程序，黨主席賴清德受訪時說明，黨內規定上次立委選舉得票未超過四十二點五％的艱困選區，屬徵召區，中和選區因現任黨籍立法委員江永昌不再參選，需要尋求戰將，三選區由民進黨提名策略小組會議結論徵召三人，才送由黨主席定奪。

民進黨提名策略小組北北基宜地區為林佳龍、段宜康、羅致政、吳秉叡，均是對選舉有相當經驗的資深政治人物，相信他們是以宏觀的政治視野，希望能突破「同溫層」，爭取台灣所有「反統」選票，因此做出這樣的提名建議。黨主席尊重既定程序，按照提名策略小組的決議，相信是黨內民主領導的一個好的示範。

想要出奇制勝就不免冒風險，黨內提名小組思考尋求突破的非常規作法，一定會引起爭議，許多反對意見也有其道理，只是，不冒風險才是最大的風險，應該肯定提名小組積極求勝的意志，若是提名策略最終不如預期，那也是選後再來檢討了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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