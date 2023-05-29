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自由廣場》賴清德應傾聽青年心聲

2023/05/29 05:30

◎ 陳安文

拜讀民進黨十五年黨工資歷者投書「原來我不是民進黨栽培的年輕人」，以及兩位年輕人所寫的「信賴？」及「說服不了選民」，筆者有些補充看法。

對民進黨中央徵召或準備合作空降多位包括非民進黨員參選立委，三位作者提出諸多質疑，尤其一句「黨主席可換，但流失的助理世代補不回。政治明星除了包裝帥與美以外，看不到參與公共事務的累積。」可說相當沉痛！我認為黨主席賴清德應該聽進去，重新思考提名作業，避免「贏得選舉席次，輸掉年輕世代支持」。要知道，正是因為年輕世代發起（而不是民進黨發起）三一八太陽花學運，喚醒台灣社會，擋下國民黨的親中急行軍，民進黨才有機會第二次執政。說民進黨「欠」年輕世代，一點都不為過！

建議賴主席，應先確定「艱困選區」定義，黨內有無優秀人選或可以出戰的青年幹部，於徵詢選區內有意願參選黨員、主要幹部、黨籍民代及支持者，確定沒有適當人選後，才考慮對外徵召。

第二，若確定徵召空降部隊，人選也應該盡可能取得選區內黨籍幹部、民代及支持者的認同，避免破壞原本的公平競爭機制，確保黨內團結。

第三、審慎思考年輕人的建議，不要偏信電視名嘴、網紅或話題明星，避免爭議性人選反傷選票。

當然，像徵召陽明交大法律學者林志潔，就廣獲好評。因為林教授法學素養深厚，熱忱又有正義感，幾乎沒有負評，地方也沒有反彈聲浪。

總而言之，這次徵召，部分人選引發基層反彈，務必要積極、誠懇溝通。因為，要人民信賴，也應具備讓人民──尤其是年輕人──信賴的條件啊！（作者為公務員，新北市民）

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