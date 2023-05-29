社論》失落30年 日本浴火重生

「失落三十年」的日本最近在經濟與外交上出現兩大亮點，展現浴火重生的契機。日經指數上週一度突破三萬一千點，創下三十三年新高，今年以來的漲勢領先創下歷史新高的德、法、英股市，似已成全球股市的領頭羊。此外，最近也舉辦G7（七大工業國集團）峰會，聲勢強壓中國主辦的中亞峰會，並發表「廣島宣言」，強烈表達降低經貿對中國的依賴，追求「去風險」，強化供應鏈的韌性，並特別表明嚴重關切台海和平，日本顯然扮演亞洲對抗紅色中國擴張的灘頭堡。

這次日本再度躍升，具有重要意義。上世紀初日本軍國主義崛起，以大東亞共榮圈之名，行侵略鄰國的殖民路線，是掀起二戰造成人類浩劫的禍首之一。二戰後的日本，在一九六○年「美日安保條約」保護下全力發展經濟，從廢墟中迅速重建。一九八九年日經指數飆上三萬八千多點的歷史高峰，房地產也漲到不可思議的價位，當時有人估計賣掉東京的房地產可以買下全美國，而日本的貨品暢銷全世界，半導體全球市佔率大約五成，日資大量對外購併，並且買下一些美國的指標性建築。那時，日本旭日東升，被讚譽為「日本第一」，即將取代美國。日本人不但恢復了戰敗的民族自信心，最具代表性的是索尼創辦人盛田昭夫與時任自民黨議員的石原慎太郎，共同寫了一本挑戰美國的著作：《日本可以說不》。但此一階段的日本經濟固然突飛猛進，對外卻希冀透過提供金援，彌補戰爭的罪惡感，基本上並沒有擔負與其國力相當的國際責任。

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尤其，日本崛起，美國卻下滑，引起美國社會的關切。一九八五年的美日「廣場協議」，迫使日圓大幅升值；《美日半導體協議》簽署，對日本傾銷美國的晶片課徵一百％關稅。凡此造成日本經濟迅速泡沫化，四年後又迅速破滅。日經指數最重下跌至八千多點，房地產也跌掉八、九成，半導體全球市佔率一路降到二○一一年僅剩十五％；加上四小龍、中國先後崛起，日本產業亦受到重創，經濟成長從此躺平，淪入「失落的三十年」。

日本經濟泡沫破滅帶來嚴重後遺症，企業資產負債表衰退，只能減債，無力擴大投資；而股市、房地產一蹶不振，長年陷入通縮，經濟成長乏力。去年以美元計價的人均GDP甚至被台灣超越。但是，日本在失落之中力圖轉型，終於發揮了功效，危機帶來轉機，逐漸走出低谷，爬上高峰，日本價值重新閃閃發亮。這段期間，資本市場改革，公司治理改善，企業改變講求穩定卻缺乏創新的「終身雇用制」，擁抱「生產力為王」的雇用模式。製造業回流，外資開始大舉投資日本產業與股市，據日本財務省統計資料顯示，外資今年四月共買進日股四．九七兆日圓（約三六○．六五億美元），創下二○○五年一月以來新高。二二年海外直接投資（FDI）流入金額達到三二五．三億美元，為十餘年來首見。如此的底蘊，在股神巴菲特（Warren Buffett）買入日本五大商社，並登高一呼看好日本經濟長期發展下，日股終於創下泡沫經濟以來新高。另外，日本三月CPI指數年增率達三．一％、四月CPI指數年增率進一步上揚到四．一％，並創下一九八一年九月以來新高，長期困擾日本經濟的通縮似乎得到緩解。而在全球景氣陷入低迷之際，第一季日本GDP年增率達到一．六％，優於市場預期的○．七％，顯示這次經濟成長是來真的。此外，日本更力圖恢復昔日半導體大國的風光，不但加入美國為首的晶片四國（Chip4），近日更邀請台積電、美光、三星等七大晶片巨擘擴大投資日本，除台積電應允在日本蓋第二座晶片廠，美光也宣布投資三十七億美元，在日本生產先進記憶體，展現岸田內閣劍及履及，恢復半導體大國的決心。

這次日本重新起飛的重要意涵，更在走出戰爭的罪惡感，對捍衛民主亞洲的安全、價值、產業，願意承擔更大的責任。日本積極介入國際事務，起於已故首相安倍晉三。他積極在國際間穿梭，並首倡「印太戰略」，把日本的國家利益防線從東亞轉向「印度─太平洋」，以及「台灣有事就是日本有事，更是日美同盟有事」。這兩大戰略思維由岸田文雄發揚光大，並且得到國際民主陣營包括歐盟、G7、北約的認同與支持；而日本為了擔負防衛國際責任，更積極提高國防預算，建構先進武器與設施。G7與中亞峰會的分庭抗禮，更是日本外交的重大成果。

易言之，近年日本再度崛起，不僅是經濟上重見榮光，更具有連結國際抗中防線，抵抗紅色中國的正面意義。中國的數位獨裁與軍事擴張，並且炒作仇外的民族主義作為動員，形成民主世界的最大威脅，民主陣營必須團結一致，始可遏止紅潮的氾濫。日本的加入，特別是將台灣安全與日本國安連結，以及修補與南韓的歷史恩怨，在在補強了亞洲抗中防線，鞏固海洋民主大聯盟，共同防堵中國的霸權崛起，確保自由開放的印太秩序。

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