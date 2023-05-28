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自由廣場》不誠實、不道德的柯文哲

2023/05/28 05:30

◎ 陳國雄

北京會青睞並支持的台灣總統候選人，當然是容易操控、容易收買也樂於出賣台灣的政客。長期以來北京厭惡民進黨的理由其實很簡單，因為很難收買也不願出賣台灣的主權及利益。

日前，美國知名的台灣研究學者葛來儀(Bonnie Glaser)在一場研討會表示，相較對於國民黨的侯友宜不熟悉，北京可能傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。用意不言而喻。然而新聞見報後，柯文哲卻自鳴得意的借此表示自己是「最能成為美中溝通橋樑的候選人」。有電視媒體(TVBS)更扭曲事實，報導「葛來儀表示，傾向支持柯文哲」。難怪葛來儀立即出面澄清表示，「我說的是北京支持他，我並沒有說我支持他，我也沒有說他是唯一能恢復跟北京溝通的人。」並嚴正指出這是不道德行為(unconscionable behavior)，還說「柯文哲不誠實」(Ko is dishonest)。不但如此，葛來儀也將整個事件公布在布魯金斯學會(Brookings Institution)的網站，讓全球關心台灣事務的人士了解這些人的真面目。

柯文哲還有羞恥心嗎？

其實要成為台灣與北京的溝通橋樑並不難，只要平時對北京表現出卑躬屈膝的臣服態度即可，這根本無需本事，只需要厚顏無恥。

柯文哲總愛標榜「新政治」，難道他的新政治就是搞這種「不誠實」的花招嗎？我覺得這樣不但不道德，也很不要臉啦！

（作者為台灣安保協會理事）

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