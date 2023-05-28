自由廣場》「原來我不是民進黨栽培的年輕人」

◎ 江昱欣

二十四日那天，許多基層助理，包含黨齡十五年、從學生時期便參與相關事務的筆者在內，看了民進黨立委徵召記者會，那篇以「民進黨有責任栽培年輕人」為題的報導，無不悚然心驚！大家的歷練與膽識，竟比不上一位從朱立倫陣營起家，僅憑「打著藍旗反藍旗」就在螢光幕前名利雙收的名嘴！甚或不如以爭議話題、火辣身材佔盡版面的艷星！莫非，是否深耕地方、具備核心價值或問政能力，從來都不是重點？那這群跟著民進黨多年，忙於做組織、寫文稿的年輕人何苦來哉？都去當網紅就好了！

如果非民進黨員，特別是不知道「是覺醒還是背叛」的前藍營人士，才是民進黨栽培年輕人的標竿，那麼在黨內或地方努力多年，如吳沛憶、謝佩芬等人才，卻都只能排在那些人之後，未戰便被判輸，難道這就是民進黨要教給下一代青年公共參與的典範？

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更有甚者，若當年在太陽花反對黑箱服貿的人，自甘受惠於這種大人決定、無異於黑箱的提名模式，「晚節不保」，究竟是不是「愛之適足以害之」？

「沒後台，就沒舞台」那個後台，是指家世背景或「大人」庇蔭，還是指那群在幕後辛苦造浪的人？不同的解釋，令整句話意義天差地遠。

公平的競爭機制，以及長年累積的人才培育機制，才是民進黨應有的民主DNA。如果「新政治」、「挺青年」淪為「誰來都可以」的口號，或讓許多身處牛棚，從青年戰到快中年的幕僚們感到無比巨大的「相對剝奪感」，我想許多人恐不知該如何面對「原來我不是民進黨栽培的年輕人！」

（作者為議會法案助理，高雄市民）

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