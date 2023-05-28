自由共和國》周鉅原／台海和平安全成為G7重要的主軸

G7峰會日前在廣島落幕。圖為峰會首日，7大國領袖、歐盟執委會主席馮德萊恩與歐盟理事會主席米歇爾齊聚討論。（路透檔案照）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

七大工業國家第四十九屆的高峰會，日前在廣島落幕，這個原本以經濟為主題的高峰會，近年來因為國際政治的變化，將會議的主題，擴張到多方面的維持自由開放依法行事的國際秩序。在烏克蘭總統澤倫斯基到達之前，台灣的議題幾乎成為G7的主軸。事實上在高峰會之前的七國外長會議，就已經強調了台灣海峽和平和穩定的重要性。對台灣而言，這是在外交上一個很大的突破。高峰會的「廣島宣言」，更加強調台灣海峽的穩定是和平和繁榮不可或缺的要件。

七國一致同意要將共同的憂慮，直接傳達給中國，並要求中國做出負責任的行動。「四方安全對話」聯合聲明提及：「我們強烈反對透過武力或脅迫，意圖改變現狀的破壞穩定或單方面行動。」可見兩岸關係不只是關係到兩岸而已。

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或許有評論認為G7的宣言，對中國還不夠強硬。但是七大工業國家因為國情的不同，對於如應對中國的態度，原本就不一致。其中法國就盡量的避免讓台海的問題成為高峰會的主軸，馬克宏總統關注的是要重建法國和中國的經貿關係和文化交流，他更在意的是和日本重新建立軍事夥伴；德國蕭茲總理是抗中的鴿派，但是因為情勢所逼，已經抵制了中國的投資，而希望爭取台積電到德國投資 ；義大利則認為如果中國沒有降低俄烏衝突的能耐，那麼很可能不在延續「一帶一路」的計畫；英國雖然尋求中國的貿易和投資，但是承認中國在南海和台灣海峽是具有侵略性的，同時，英國也關切香港的情勢；加拿大則認為中國逐漸的擾亂了世界和平的秩序；美國早已認定中國是戰略競爭的夥伴，但是強力的維護台灣海峽的和平和安全並且強力的提供防衛台灣的武器。

至於東道主的日本。在面對中國在東海、南海和台海的挑戰上，比其他G7的成員國有更大的發言權。正如同在對俄羅斯的制裁上，歐盟比日本的有更大的發言權一樣。日本除了自己宣稱台灣有事，就是世界有事之外，更極力的爭取其他六個國家元首，在台海和平安全的議題取得共識。所以最後宣言的定稿，雖然在文字上多少要做一些修飾，才能夠得到七個國家元首的一致同意。但是台海的和平安全問題，並不是中國的內政問題，已經得到了七大工業民主國家的共識。所以北京才會對G7跳腳抨擊。

任何一個國家的外交政策都是內政的延長，七大工業國之所以將台海的和平安全穩定列入宣言，其實是因為各國內部民情的反應。皮優研究中心（Pew Research Center） 曾經就習近平執政以來，各國民情對中國的反應，做了一項調查，其中發現美國人對中共的反感程度，從二○○二年的卅五％增加到二○二二年的八二％（下同）。德國是 從卅七％增加到七四％， 加拿大是從廿七％增加到七四％，英國則是從十六％增加到六九％，法國從四二％增加到六八％， 義大利從六一％增加到六四％，日本則是從四二％到八七％。由此可見除了義大利有六四％對中國的反感度之外，其他工業國家對中共的反感度，在習近平執政十年之後，都增加到了七十％以上。

所以，七大工業國家對於中國雖然不採取全面的「脫鉤」（decoupling）， 但是會採取減低對中國市場的依賴和減低風險的政策（de-risk）。在全球供應鏈的調整過程當中，七大工業國將針對中國採取反經濟脅迫，並且將成立一個經濟脅迫的協調平台 （Coordination Platform on Economic Coercion）。雖然並沒有指名道姓的點出。但是中國過去對澳大利亞和韓國出口產品的杯葛，對立陶宛報復因為設立了台灣代表處所採取的經濟制裁。在在證明這個平台是為了預止中國經濟霸凌而設立的。中國是他們針對的對象。目前眾院中國特別委員會正在立陶宛調查，並會見台灣駐立陶宛的代表。國會並且認為聯合國二七五八的決議案，只有解決中國代表權的問題，但是並沒有處理台灣參與聯合國的問題，所以正在研議如何支持台灣有意義的參加國際組織。為台灣因聯大二七五八決議而被國際社會孤立進行解套。

這一次日本在積極的邀請一些南方（開發中）國家印度，巴西等參加，展現出對全球南方（global south）的重視，其實也是一種降低對中國過度依賴的策略，這跟目前推動的中國之外加一（China plus one），分散供應鏈過度集中，減低過度依賴中國的風險具有關聯性的策略。

因為中國在習近平專政之下，與世界的潮流背道而馳。所以七大工業國家正在爭取擴大價值理念共同的國家，維護自由開放依法行事的國際秩序。台灣因為得道多助，所以台海的和平安全變成世界和平繁榮不可或缺的一部分。台海的和平安全和穩定成為國際化的議題，是台灣對外關係的最大資本。

有趣的是布魯克林研究所的學者 Adam Liff 特別提到今年的G7是蔡政府執政的最後一次高峰會議，因為任期的限制，明年的G7高峰會舉行的時候，台灣將會有一個新的總統。了解台灣政情的人都能夠體會到，這一位學者應該是意有所指的說出二○二四年的選舉，不只關係到台灣未來的發展，也可能影響到七大工業國家未來的政治和經濟。因為「Taiwan matters」 是七大工業國的共識。

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