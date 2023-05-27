自由廣場》懲罰與報復非警察職權

◎ 陳建安

在中壢警處理超商內暴走的朱姓男子一案中，處理的警員受到警政署懲處，許多民眾感到忿忿不平，甚至基層員警還發起所謂的「治安消極日」，來表達不滿與力挺受懲處員警。

警察依法行使職權，但無司法懲罰權：該名朱姓男子平靜後坐在超商階梯，仍受到警員狂Ｋ頭，到底錯在哪？綜觀警察相關的執法規範，如警察職權行使法、社會秩序維護法、警械使用法等，皆有一個所謂的適法黃金法則：比例原則。但是現場所謂構成的風險條件常是模糊，且個人定義的差異，易讓第一線執勤員警難以適從。

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但我認為更簡單判斷的依據，可從心理學的角度來衡量。只要掌握兩個原則，若警察出於「懲罰」的動機而施用強制力，便逾越了警察所謂的依法行使職權。因為翻遍警察職權規定，沒有一條賦予他們作為國家司法懲罰的任務和權力。再者，若現場已明顯無須再使用強制力控制，警察更不可有出於你竟敢打我或你敢還手或挑戰我權威，我現在就要給你好看的「報復」心態。

若沒有立即危害，冷靜一下又何妨：當狂風暴雨之時，實在不差那幾分鐘，執意冒險壓制風暴。除非具有傷害自己或他人的情狀，否則當人們正處於高度張揚的情緒中，試圖想藉由壓制對方身體來控制情緒，無疑就像磁鐵的同極相斥原理，不只無法安撫，反而只會升高雙方的抵抗力道。

一般而言，人類的高亢情緒只消幾分鐘便會趨緩，因此實在不須讓雙方都冒著受傷的風險。過去警方常奉行強勢警力，認為不可讓所謂鬧事者太過囂張，無視警察威嚴。其實警察的心理背後，更多只是想維持作為司法代理人的所謂「權威」。他們相信權威即是尊嚴，不容踐踏。但別忽略柔性警力，有時更有效，也更能降低可能的失控與傷害風險。

專業的警力，能更精準執行也更能維護自身與社會民眾安全：警察與民眾的性命與權益都很重要，現在已不是只會叫基層員警拼命往前衝，民眾只能立正說「是，阿sir」的年代了。警察如果能展現高度的專業素質與訓練，自然能贏得民眾的尊敬與力挺。

（作者為玄奘大學應用心理系助理教授兼副教務長）

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