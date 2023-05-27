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自由廣場》台文書寫的規範、普及與通用

2023/05/27 05:30

◎ 劉承賢

日前蕭義崧投書〈唯有優雅的台文書寫法 民眾才會樂意採用〉，對台文書寫提出看法，筆者與蕭兄在一點上是一致的，希望大家都能如蕭兄不時我手寫我口，讓台語也能躍然紙上。

蕭兄提到教育部詞典用詞規定不合理，並以用字「懸」（kuân）舉例，認為「懸」完全沒有「高」的含義在內。事實上，教育部台語詞典裡也有「高」字，只因台語「懸」（kuân）與「高」（ko）讀音不同、用法也不同，所以才分別使用兩個漢字，方便民眾識讀。

至於以「懸」寫「kuân」是否合理？專家們當然有其理由，但筆者要特別指出：「漢字在不同語言使用，各有其理路，無所謂合理不合理。」以華語用字為例，「的」字本義為「明亮」或「標的」，卻在華語用做結構助詞，誰曾謂不合理？華語的「而且」，這兩字本義分別是「鬍鬚」及「神主牌」，卻被華語用做連詞，有誰曾謂不合適？日文以「大丈夫」三個漢字寫做「沒問題」之意，難道又有誰加以反對過？

漢字自古以來假借、轉注就是常態，在不同語言也有不同運用，如果華語、日語都能彈性使用漢字，不拘於造字本意，為什麼就偏偏要求台語漢字使用要自縛手腳呢？

事實上即使不同意教育部的推薦漢字，也可以使用羅馬字來書寫，但蕭兄卻又謂「羅馬字很難學」。敝人覺得這個說法未免妄自菲薄。按羅馬字是目前全球不同語言當中使用最為普遍的文字系統。難道全球大多數語言的使用者都能習練的羅馬字，就唯獨台灣人有困難？台灣人有比較「頇顢」（hân-bān）嗎？

事實上使用羅馬字書寫福建話、廈門話、台灣話的傳統悠久，使用者曾經散佈東南亞、中國及台灣。就有統計數字指出，一直到二十世紀的50年代，中國能讀廈門話羅馬字的人數，都還有約10萬人，就更不必說東南亞及台灣了。

為什麼現在社會上會對台語羅馬字不熟悉，出版品也比中文少呢？其實只是因為沒有進入教育及媒體廣泛使用而已，與「難或不難」並不相干。台灣人連數千個漢字都能熟習運用了，台灣人的智力絕對可以駕馭不到三十個羅馬字母，只是在「肯或不肯」。

蕭兄提議以日文假名來拼寫台語，這當然可行，但現行日文假名尚不足以書寫所有的台語發音，必須再做修改擴充；因此要使用假名直接拼寫台語，一般鍵盤及字庫並不夠用。關於這點，大家可以參考日治時代出版的《臺日大辭典》，就知一二。

蕭兄所謂「優雅是一種誘因，會讓大家樂於書寫台語」，但「優雅」這種物事其實甚為主觀。世界上不同的文字系統，漂不漂亮，恐怕不同人等要各執一詞。更何況，文字美醜，還涉及字型及編排設計與個人書寫習慣，如何能輕易定奪？以蕭兄提議的日文假名為例，看在仇日、反日的人眼裡，只怕會覺得醜陋無比吧？

回頭來說台文如何才能普及推廣。簡言之，一個文字系統能否普及，觀諸歷史及各國發展，其關鍵並不在於主觀不一的優美與否，而在於是否於教育及媒體普遍運用。要在教育及媒體普遍使用，最快的方式，不外乎透過官方機構進行規範及推廣，而這應該也是教育部進行台語文字規範的初衷。

（作者為臺灣師範大學臺灣語文學系副教授）

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