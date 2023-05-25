自由廣場》比禁入飛龍瀑布更好的辦法

◎ 張炎銘

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布發生溯溪團二死三失蹤的不幸事件，回想前年新北雙溪虎豹潭體驗營六死、大前年武界壩意外放水造成露營家庭四死、更早的八掌溪固床工程施工人員四死等事件，一般民眾對行水區域內活動的安全似太輕忽了。

山洪暴發，愈近上游，集水面積小，集流時間短、應變時間短，也愈無法從水流顏色來判斷洪流將至。洪流造成水深增加、流速增快，即使是世界級好手也抵抗不了。

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悲劇既已發生，只能亡羊補牢。霧台鄉長建議要禁止進入，雖說是釜底抽薪之計，但也可說是因噎廢食。

可參考鄰近的哈尤溪七彩岩壁曾發生接駁車翻覆意外，之後縣府隨即成立督導小組，從人員、車輛、救護與管理面檢討，現在採線上預約、枯水期限定的方式營管。個人認為，法律上枯水期只有半年，且氣候變遷，枯水期並不能保證安全，為何不直接採用氣象局預報資料當作開放與否的依據？用二、三天前或甚至五天前預報資料當標準，設定某預報雨量值或加上氣溫值為封閉條件，可以線上預約，未來也可視情況是否現場開放。

短期氣象預報已相當準確，若縣府與氣象局合作，由縣府收費、管理，部分經費用於促進魯凱族文化及該縣觀光事業永續發展，而氣象局有簽約金可優化預報科技，提供更局部、更詳細的預報資料。縣府也可視情況，未來直接在飛龍瀑布、七彩岩壁等入口處設立電子看板，開放時段民眾付費進入參訪，至少有服務、有保險，還可自由選擇是否要嚮導，這不就是「多贏」之舉？

（作者為退休水利人員，台中市民）

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