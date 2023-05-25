自由廣場》「陸基型航空母艦」再談該不該買超級大黃蜂

◎ 曾傑克

最近美國國防工業大廠來台灣訪問，建議使用美國航母現役（即將陸續退役）的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機，來取代台灣妥善率很低的幻象2000戰機。筆者四年前（二○一九）曾投書《自由共和國》一篇短文「加拿大空軍能，台灣為何不能？」談到加拿大空軍在二○一八年只用了九分之一的價錢購買廿五架翻新F/A-18C黃蜂號戰機，加上最新電戰AESA雷達系統以及最新的電戰系統設備，二○一九年夏天開始陸續交貨，可再用廿年，每架只要二千萬美元（約七億台幣），是全新的F-16V三分之一價錢，而且是現貨，不需花時間排隊生產及測試。

美國海軍陸戰隊從二○一九年開始，陸續淘汰還在使用中的六十架F/A-18C，以F-35來取代，美國海軍也有三百一十四架F/A-18E/F超級大黃蜂戰機即將陸續退休，以F-35B短場起降隱形戰鬥機來取代。顧名思義F/A的F是Fighter代表空戰使用功能，A是Attack代表陸上或者海上攻擊，F/A-18E/F超級大黃蜂戰機是用來在航空母艦上短場起降用的，非常堅固，耐摔耐撞，更能用飛機尾部的鉤子，勾住整台快速降落的戰機。F-16是單引擎戰機，輕巧快速但非常脆弱，結構也不適合短場起降用。F/A-18是雙引擎戰機，更安全有力，裝載武器的重量以及巡航半徑都比F-16大很多。

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台灣可以快速建造許多小型短跑道機場，用中國航空母艦使用的滑板起飛設計，尾鉤鋼索煞車裝置，短期內就可以有不少的「陸基型航空母艦」出廠，配上美國即將陸續退役的航母超級大黃蜂戰機，非常符合台灣海空戰的需要，並且短期內就可增加很大的戰力，來應付中共每日不斷軍機繞台，施加對台灣的壓力。

美國的麥克阿瑟將軍曾說：「台灣是一艘永不沉沒的航空母艦」，我想唯一的困難是，台灣軍方從來沒有買過二手的戰機，萬一出事的話，沒有人敢負責；但是印度、加拿大以及其他國家，時常購買二手戰機，何況台灣戰機維修能力是世界有名的，F/A-18有充足的保養替換零件，有豐富維護修理經驗的人員也不少，所以台灣應該慎重考慮「陸基型的航空母艦」以及「F/A-18E/F超級大黃蜂航母戰鬥機群」戰略戰術的應用。

（作者為留美退休的航太工程師）

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