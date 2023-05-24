自由廣場》雙城論壇，真有那麼重要？

◎ 吳哲文

由立委晉升為台北市長的蔣萬安，最近似乎把泛藍的紛擾當作隱身煙霧，掩護他的蔣家中興大計，其中不可或缺的一環，正是泛藍人士普遍重視的兩「岸」關係。

蔣市長去年競選時，曾經做出「必須在中國停止對台侵擾、中國對台釋出善意，以及雙方對等的條件下，當選就職後才會續辦雙城論壇」的承諾，但當選後的他，續辦雙城論壇一事很可能不會在近日的市議會浮上檯面，即便在違背競選承諾、議員也質疑續辦的必要性下，但蔣市長顯然心意已決。

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只是，筆者依然想請問蔣市長：

一、中國軍機軍艦侵擾台灣附近海域空域的情況，近一年來是逐漸緩和，還是依然全年無休？

二、中國對台灣，有釋出相當的善意嗎？如果有，為什麼今年世界衛生大會，中國不僅依然滿嘴謊言，聲稱台灣在武漢肺炎疫情期間能與世衛有充分資訊往來，更夥同巴基斯坦等國再度封殺台灣？

三、中國對台灣，在連中國國民黨所以為的一中各表，於中共眼中都不存在的情況下，有所謂的「對等空間」嗎？

以上三個條件均未達成的情況下，請問蔣市長，為何執意續辦雙城論壇？是為蔣家中興大業鋪陳、還是受你背後叔叔伯伯的影響？

更嚴重的問題，在於雙城論壇還只是蔣市長上任後，在兩「岸」關係方面累積問題的冰山一角。看看最近半年來，台北市出了多少有關中國的紕漏，敦化國小可以唱中國紅歌，中國上海台辦的台北燈會參訪團，行程可以偷偷摸摸，還有北市府的協同護航，私底下還有多少市民不知道的事，正在悄悄進行？請問蔣市長，兩岸關係對市政真有這麼重要嗎？

（作者從事服務業、新北市民）

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