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自由廣場》G7把中共列為經濟戰略假想敵

2023/05/24 05:30

◎ 張延廷

七大工業國集團（G7）領導人峰會於日本廣島舉行，今年日本作為東道主，卻選在廣島，廣島除了是日本首相岸田文雄的家鄉之外，由於一九四五年八月六日，美軍投擲原子彈，結束了太平洋戰爭，因此，也有防範中共力量擴張和制止俄烏戰爭的涵義，甚至連岸田自己都明講，希望把廣島的歷史悲劇和俄羅斯目前在烏克蘭的暴行畫上等號。

G7成立背景是因應一九七三年石油危機所引發的經濟困境而成立，始於一九七五年，成員國為美、德、英、法、日本、義大利、加拿大，歐盟為非正式成員，主席國每年由成員國輪流擔任，通過定期會晤磋商，討論和協調國際社會面臨的區域安全、經濟挑戰、氣候變遷等議題。時至今日已演化成已開發國家經濟體組成的官方政治論壇，對亞洲而言，其重要性相當於歐盟組織。

此外也考量到普廷一直未允諾不對烏使用核武，G7領導人在峰會期間參觀廣島災難的遺跡，提醒核戰帶來的災難性後果，凸顯美國主導的G7是一種「和平象徵」。

為了增加G7從經濟影響地緣政治的實力，自一九九六年聯合國、國際貨幣基金組織、世界貿易組織等國際組織的代表也應邀參加。廣島峰會除了討論俄羅斯入侵烏克蘭議題，也借題發揮中共力量擴張的影響，尤其日本防務鄰近台海周邊，因此，台海安全穩定也是峰會另一焦點。岸田曾在俄烏戰爭週年紀念會上表示，雖然戰爭發生在歐洲，但和平規則不存在歐洲或亞洲之分，藉此應對印太地區不斷升溫的地緣政治局勢，包括北韓擴大核武庫，和中共擴張的野心。

事實上，G7對中共崛起產生提防之心，早從財長峰會就浮上檯面，儘管各國財長並未在聯合公報將中共列為「威脅」，但預計在今年啟動「多元化供應鏈的夥伴計畫」。該會議顯示中共世界已是全球第二大經濟體，將在廣島G7高峰會議程佔重要篇幅。歐美日想藉G7決策，逐步把中共列為經濟發展的戰略假想敵，再逐年遞減對中共供應依賴，限縮中共經濟發展，以遏阻中共崛起。

峰會期間，與會國聯合發表一份關於中共在全球各地「使用經濟脅迫」的聲明，此聲明列入共同公報，成為日後有關G7各國合作抵禦來自任何敵對國家「經濟脅迫」的行動綱領。此外，峰會亦列出來自中國的經濟脅迫與其他擴張行徑的具體關注清單，將是各國「團結抗中」的重要依據。

由於日前南美洲巴西、阿根廷等國拋出「去美元化」新議題，南非、印度等國也在中、美兩強之間觀望，而且有可能跟隨俄羅斯的「親中步伐」靠勢。所以廣島峰會後，亞洲以至於全世界的經濟對壘，將逐漸呈現兩極化趨勢，至於台灣在國際新經濟態勢形成之際，如何維持和中、美間的貿易平衡，是一個必須深入審視的重要課題。

（作者是前空軍中將副司令、清大榮譽講座教授）

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