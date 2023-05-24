自由廣場》（鏗鏘集）中國黨性，台灣陰影

◎ 李敏勇

中國國民黨這次總統候選人提名，侯、郭兩強之爭，加上精算師黨主席，紛紛擾擾、波波折折。三個人：番薯仔、芋仔、芋仔番薯，正好是族群政治的投影。認同台灣為國家的不只番薯仔，附和中國的也有番薯仔。中國黨性，台灣陰影。

侯，刑警出身，對黨國有極盡效忠的經歷，並無民主自由心。一九八九年四月七日，過度行事，置鄭南榕於死地。當年，戒嚴已結束，仍充當黨國馬前卒。掛上黑暗的勳章，卻不盡得到流亡、殖民群落信任。他口中常只以「侯侯做代誌」虛應故事，成為中國國民黨最大的地方諸侯，代表中國國民黨競選總統，並非該黨走向台灣心。侯複製當然年韓國瑜落跑高雄市長追逐大位路線，前途未卜。

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中國國民黨人另一股力量支持郭台銘參選。即使郭已非黨員，但只因有實力，可滿足流亡、殖民性。他甚至暱稱「阿銘」，在南部勉強以台語博感情。這個黨在蔣氏父子死後，無強人領導，加上不當黨產被清算，無力提供財力支持參選的黨人，依靠被視為「黑」的地方議會首長勢力，鞏固地盤。郭肆無忌憚地拉攏朱所謂的「牛鬼蛇神」爭取出線，並未如願。機會主義者柯，樂得笑納這股勢力。

中國國民黨二○○○年自亂陣腳，連、宋競奪，壞了李登輝尊蔣經國以台灣化存續中國國民黨的盤算，其實就是因為不信任有台灣人身分的連戰。四年後，宋屈就連副手爭逐，落得連戰連敗。「連爺爺」在中國脫卸「台灣人」的內衣，流亡、殖民群落再擁抱的他，已是過氣政客。侯像連戰，人家也不盡當你是自己人，他並沒有真正的台灣心。

朱，芋仔番薯，兩面光也兩面不靈光。他曾「換柱」選過總統慘敗，並不盡放棄大位夢，但形勢不如人。被稱「政治精算師」的他，無力回中國國民黨之天。中國國民黨既脫台灣化召喚，對台灣建立新的國家共同體，只是阻礙。侯雖出線，但番薯仔屈從中國黨性，看不出真正的台灣國家願景。

（作者是詩人）

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