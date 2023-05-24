五二○，蔡總統在執政七週年記者會強調：「和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。」同樣五二○，澤倫斯基抵達廣島，準備隔日出席G7峰會。他在推特上發文：「日本，G7，這是與烏克蘭夥伴和朋友的一次重要會議，為了勝利需要更多保障和加強合作關係，今天將離和平更近一些。」台灣，烏克蘭，兩國的情況不同，但蔡、澤對「和平」的定義並無二致。

不過，台灣的若干論述，迴避了「誰是侵略者」這個核心問題，導致「和平」出現不同的定義。圍繞著「反戰爭、要和平」的各式政治語言，包括侯友宜之「中華民國是我們的國家，台灣是咱的厝，我們大家要團結一致，自立自強，才能顧好我們自己的厝，才能創造共同的未來」，幾乎未曾觸及問題核心：「誰是侵略者？」奇怪的是，他們都在套用北京反獨句型，斥責台灣的民選政府，彷彿實踐主流民意，拒絕「九二共識、同屬一中」，就是朱立倫對習近平告狀的：民進黨去中、反中造成兩岸形勢險峻。不向北京喊「反侵略」，卻在台灣喊「反戰爭」，動機何在，不忍想像。

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一九五一，中國與西藏的「十七條協議」，許多人似乎忘了教訓。有人說：沒有和平，繁榮都是假的；沒有和平，一切都得重新開始。有人說：委屈的和平也是和平。他們刻意不談的是，這種和平要付出什麼代價？被害人放棄抵抗的武器，就換來自主尊嚴的和平嗎？這種定義的和平，是侵略的永遠結束，以及，恢復侵略前的狀態嗎？台灣之「避戰謀和」推銷的，無非是這種豎白旗的和平。這與民主世界協助台灣維護的和平，完全是同一個名詞的不同內涵。烏俄戰爭的本質是，俄羅斯入侵烏克蘭，而烏克蘭抵抗拒降，文明世界群起支持。就像布林肯所說的：受害者與侵略者，兩者之間沒有道德上的對等。從這個角度出發，不難判斷中國出面斡旋，是不是假中立、站在侵略者那一邊？

烏俄戰爭一年多，習近平胳臂往普廷彎，盧沙野闖大禍才跟澤倫斯基通電話。其中的心思很簡單，如果譴責、制裁普廷這位侵略者，那麼，習近平在東海、台海、南海的角色就很尷尬了，尤其是國際極度關注的台海。今天，如果中國譴責、制裁俄羅斯，有朝一日中國武力犯台，國際社會不必多加辯論，便可確認它是侵略者。此所以，習近平要戴上「和平使者」的面具。儘管如此，民主世界依舊懷疑，習近平只是想拖時間，為普廷打造華麗的下台階。同樣的，台灣高舉「反戰」旗幟者，總是同時為兩個侵略者辯護，並以「侵略者」的歪理洗腦台灣人民。

普廷入侵烏克蘭，提出了自以為是的理據：烏克蘭不只是鄰國，而是我們歷史、文化及精神世界裡不可分割的一部分；烏克蘭東部為古俄羅斯領土，現在烏克蘭是由俄羅斯當初創立的，更準確地說，是由共產主義俄羅斯布爾什維克創造的。於是，他要恢復俄羅斯的帝國榮光。習近平亦復如此，但他對何以台灣屬於中國，更沒有法理依據的興趣。他只是一再重複：台灣是中國的台灣；堅決反對台獨；絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項；堅定不移推進祖國統一大業，云云。至於，台灣到底是不是中國的，他在所不計。更令國際社會擔憂的是，他對台灣的「武統論」已經化為行動，否認台海中線的存在、機艦擾台常態化、隨意找藉口圍台軍演。近年的國際峰會，幾乎沒有一次沒有聲明關切台海的和平穩定，台灣總是不在場的焦點。而民主台灣，國際社會都心知肚明，從未武力威脅中國，更對中國毫無領土野心。

如果烏克蘭加入北約，俄羅斯面臨的軍事威脅將翻倍成長。北京表示，此乃普廷合理安全利益。姑且說，這是防禦型的藉口吧。反觀，習近平對釣魚台、台灣、南海的主權聲張，則是對國際法理興趣缺缺，只想秀軍事肌肉來以力服人，而且，這些不過是他鋪陳印太納入勢力範圍，進一步取代美國領導地位的序曲。這，擺明了是擴張型的藉口。普廷，習近平，由於實力條件不同，作風稍有差異，但同為侵略者，皆有國際認證。兩岸關係緊張，台海危機升溫，歸咎台灣的民選政府，若非把錯脈開錯藥的庸醫，就是協力者的違心之論。台灣，中國，孰是孰非，答案不在風言風語，而在「誰是侵略者」？

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