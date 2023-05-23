自由廣場》政府應正視最高學府歧視原民言論

◎ 馬志政

台大校園內爆發一連串歧視原住民的言論，校園內學生紛紛站出來發出怒吼聲，社會上也有很多人對台大很不滿！難道這是教育的失敗嗎？為何最高學府裡還會出現對原住民族歧視言論？身為原住民的我，真的感到憤怒與難過！

記得過去成長過程中，曾因原住民身份經常遭到異樣眼光，且有人認為加分保障制度，是因為原住民是蕃族且生活落後而給予的福利。他們甚至會在公開場合恥笑或排斥族語，中小學求學階段也不准我們使用自己的語言，而這些歧視與傷害都一直烙印在我心裡。

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從台灣歷史脈絡來看，原住民族在殖民化的過程及國家霸權的強勢下，土地、語言及生活智慧都遭到剝奪與壓制，導致現今許多族人漸漸失去對自我族群的認識、認同與自信心，也因在社會不理解的氛圍下，許多人還帶著偏見與誤解，看待政府對於原住民的保障措施或權益照顧等政策，進而造成各種歧視與標籤化的行為言語。

其實，近年政府部門確實都在積極提升與推動原住民族的各項權益及地位的政策，例如土地權益、語言發展、社福照顧及文化發展等，更透過原住民轉型正義推動，實踐過去遭受迫害的原住民族，以求公平正義獲得伸張。但是面對歧視事件不斷發生，政府部門則必須嚴肅面對。

筆者認為，政府部門必須從教育、政策等面向積極進行社會倡議，推動反歧視法及族群平等法等法案的立法，而校園環境更要提升相關多元文化及族群歷史的教育課程時數，提升學生對原住民族的認識與理解，才能減少誤解與歧視，有效創造良善友愛且相互尊重的社會環境。

（作者是社工人員）

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