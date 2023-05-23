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自由廣場》你的貼文就是你的人設

2023/05/23 05:30

◎ 張約翰

台大經濟系學生會長選舉，因為有候選人政見涉及一連串性別、種族、群體、體貌、職業歧視，在社群平台上引起高度關注，儘管後來該系表示將提報性平會、當事人雖已貼文道歉，後續仍有餘燼在社群平台上悶燒。

從社群平台的討論串就可以發現，要說台灣人在平權觀念上已經很進步，恐怕還太早。會出現這種事件，就表示對各個領域的平權觀念仍在拉鋸中，除了原本就屬於極端保守派的人之外，也有對某些政治正確不滿的反彈，但不管現象背後的原因為何，筆者要提醒的是，小心你的數位足跡。

數位足跡（digital footprint）不止是重視資訊安全方面的考量，也在社交層面上代表一個人的前台形象，也就是高夫曼劇場理論中展現在人前的言行舉止。原本前台形象對一般人而言，只會在實體的公共空間展現，但在社群時代，社群平台成為另一個公共空間，你在上面的每一則圖文影像、留言回應，甚至按讚的表情，都是建構前台形象的一部分，化成你在其他人心中的模樣。套句現在的話，這就是「人設」。

由於平台系統的隱私權設定選擇，讓用戶以為社群平台上自己的一切都是私人領域，把後台的非正式行為舉止搬上平台，不過隨著社群平台的使用率不斷提高，這種天真的菜鳥已經很少見；比較可能的是，以社群平台上的言行屬於私人領域為藉口，打造出一種不分前台後台、表裡如一的不羈形象，但事實上仍是前台的形象建構、一種人設。

不管是小心翼翼的貼文，還是大膽狂放的放砲，總之，在社群平台上的言行都是人設的一部分。因此不要以為自己是升斗小民沒人注意不會出事，或事發炎上可以刪文了事，平台的記憶力遠比人類更強，凡走過必不忘記。

這幾年來，早就有幾次高中生藉校內選舉政見發表，以創意反諷表達對學校的不滿，而在網路上病毒式擴散。但這次台大經濟系學生會長選舉某位候選人政見翻車，呈現出的是對形象建構的判斷能力不足，並小看了數位足跡對將來的影響。因此不管當事人是反諷、是對政治正確風氣的反抗，這次的行為都是要付出長期代價的失敗。你的貼文就是你的人設，不管在實體空間還是數位平台，話出口前都要先想一想。

（作者是世新大學傳播博士）

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