自由廣場》侯友宜杯水論 正是中國國民黨DNA

◎ 林逸民

國民黨總統候選人侯友宜，先前發表狂妄的「杯水論」，稱「中華民國」是杯子，台灣只是杯子裡裝的水，言下之意就是台灣隨時可以被蒸發、凍結、汙染甚至潑掉，杯子還可以換裝新的水。侯友宜經常自稱嘉義朴子本土出身，心態上卻認為台灣母親是可以隨便潑掉換掉，與中國「留島不留人」的恐嚇遙相呼應，早已讓人不寒而慄。

侯友宜在疑雲重重的國民黨初選獲勝後，又發表「DNA論」，DNA是生醫領域，侯友宜應該先詢問自己的親兄弟高雄醫學大學臨床醫學研究所的侯明鋒院長。通常我們談及DNA，並不是指去氧核糖核酸分子本身，而是其上記載的生物遺傳訊息，亦即「基因」。

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侯友宜聲稱「民主自由」是中國國民黨的DNA，讓人絕倒，中國國民黨黨史明確記載，現在的中國國民黨，源自於中華革命黨。

民國初年宋教仁揉合中國所有黨派（同盟會系統只是其中一部分，孫文系統又只是泛同盟會系統中的一小部分）推動內閣制（孫文反對內閣制）的國民黨，在宋教仁遭謀殺，孫文發起二次革命失敗後，遭袁世凱解散。

孫文認為敗給袁世凱都是因為不夠專制極權，重起爐灶成立中華革命黨，要求黨員都要捺手印發誓向孫文個人效忠，長年的革命夥伴黃興無法接受這種專制極權個人崇拜，大怒離開。一九一九年再改組為中國國民黨。

由此可知，中國國民黨的基因就是個人崇拜獨裁專制，傳承到蔣介石，還再傳給自己的兒子蔣經國，小蔣吹噓老蔣是「人類的救星，世界的偉人」，這個稱號就跟北韓的金日成一模一樣，傳子的家天下也跟金日成、金正日、金正恩如出一轍。

小蔣還號稱老蔣是「自由的燈塔，民主的長城」，所謂的「自由」卻是白色恐怖連話都不能多講，黑名單回不了國，而普通大眾沒有黨國關係很難出得了國，學生還有髮禁；所謂的「民主」是雖有投票，卻可隨意買票、作票，當年投票完常常會停電，黨國特務就摸黑把選票都換走。

直到李登輝先生才改變國民黨，為台灣帶來真正的民主自由，但國民黨人對李登輝深惡痛絕，認定是入侵、滲透、寄生，毫不留情的將李登輝轟出國民黨，也就是說，李登輝不是國民黨的基因。

如果侯友宜認定「民主自由」是中國國民黨的DNA，看來侯友宜對「民主」的定義，大概就是中華人民共和國的「人民民主專政」，侯對「自由」的定義，就是中華人民共和國憲法也說保障言論自由、宗教信仰自由、人身自由，實際上毫無自由。

中國國民黨在中國原本跟滇桂軍閥合作，鬧翻後跟陳炯明合作，又再度鬧翻；跟共產黨一起北伐到一半，發動清黨；跟各大軍閥一起剿共，把解放軍往西南趕借刀殺人；在中國搞砸，拍拍屁股跑來台灣；來台灣不好好經營，只把「復興基地」當成跳板，整天夢想「反攻大陸」；李登輝帶來民主自由，卻把李登輝趕走，還謊稱自己民主自由。

其實，中國國民黨的基因就是侯友宜的「杯水論」，總是把水潑掉，換別的水，侯友宜很自然說出杯水論，顯然完全繼承了國民黨的基因。但是，水潑落地難收回，台灣人也不會再被國民黨的杯水基因給欺騙了。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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