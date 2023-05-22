自由廣場》從「五億高中生」談國民法官

◎ 吳景欽

台中賴姓高中生，傳有承繼龐大地產，卻在與一男子結婚登記後，即墜樓身亡，引發是否謀財害命的議論。而從今年開始，因故意犯罪而生死亡結果，就須由三位法官與六位國民法官合議審理，則此案受媒體關注勢所必然。如何防止審判者受輿論影響，就為重要課題。

於國民法官參與審判的案件，雖候選國民法官是隨機產生，卻須經由選任程序產生六位國民法官。而檢辯雙方可從對候選者的詢答過程，排除有偏見者。惟因當事人雙方各有四名無庸附理由的剔除權，某些未具偏見的候選者，是否會被有意排除，尚待時間觀察。

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現制，檢察官起訴時，會將相關卷證一併移送法院，這些多對被告不利且未經檢驗的證據，易使司法者產生預斷。故於國民法官法裡，起訴狀不能記載可能產生偏見的內容，亦不將相關卷證移送法院，目的在保證審判公正性。

來到正式審判，除審判長應提醒國民法官，只能依審判期間所展示的證據為判斷外，為保證其不受外力干預，亦設有相對應的法律防護機制：如意圖影響審判，而對國民法官或其家屬所為的犯罪行為，依國民法官法第九十六條，須加重二分之一刑罰；或為干預審判而想接觸國民法官者，依第九十八條，可處六個月以下有期徒刑。凡此規範即在防止國民法官受外力干擾。

而審判長雖要告知每位國民法官於回家後，不能與人談論案件內容，也不要接觸本案法庭外的資料，甚至若將審理所知秘密外洩者，亦會有六個月以下有期徒刑；但於現今，實難禁止國民法官上網查詢被告相關資訊，甚至是關注大眾對此案的討論，則會對審判的公平性產生影響。如何在國民法官的權利保障與公正審判間取得平衡，是新制度必須面對的考驗。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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