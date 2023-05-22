自由廣場》會考作文圖表題與素養

◎ 周威同

無論是大學的學科能力測驗國寫作文或國中會考的寫作題目，每年一公布都會引來一些爭議。而爭議就是社會觀點差異的反映，代表臺灣已不再是個一言堂式的體制。這應該是好事吧！

例如一○八年會考國文作文「青銀共居」就涉及房價過高、青年低薪、高齡化社會、老人獨居等社會議題，這可以讓學生反思並發揮政策想像力。有人擔心國中生如果沒有相關的知識背景，或因為城鄉差距所造成的資訊落差，將導致都會區學生佔有優勢而加劇階級複製。

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今年會考寫作測驗則出現「圖表題」，用統計圖表將民眾喜愛的影劇內容，以動作冒險、奇幻想像、恐怖驚悚、浪漫愛情等類別趨勢，要求學生寫出對此趨勢的看法並加以評論。前面那些名詞極為常見，而城鄉差距是否又會影響學生的學習表現？重點是，只有圖表和數字的作文題，又要怎麼寫？

我倒覺得此命題很有創意。因為無論是數字、圖表和文字，都是一種符號上的「能指」（signifier）文字「意有所指」，疑義可能不大；然而數字搭配圖表所呈現的「所指」（signified）到底如何被讀者所理解和詮釋？則和每個人對文本分析的能力有關。因此文章的漂浮才能呈現書寫者多元創意與邏輯推理能力。

早期台灣的語文教育著重在記憶背誦作者生平、題解和註釋、翻譯等，雖然那是理解文本的基礎，但學生若缺乏生命經驗或教師沒有適切引導，學生如何能夠培養鑑賞與分析這種高層次的後設認知能力？而這正是一○八課綱所強調的素養導向的核心能力，才能有效地形成學習遷移並應用於解決問題。

或許是標準化測驗長久以來讓我們傾向接受標準答案，誤以為那就是公平，而對於開放式的提問感到焦慮。看看法國的哲學會考，那些題目會有標準答案嗎？

（作者為公民教師行動聯盟發起人，台東女中公民與社會科教師兼學務主任）

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