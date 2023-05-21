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自由廣場》臺語文字系統已有教育部規範

2023/05/21 05:30

◎ 盧廣誠

有讀者陳竹奇投書「迎接台羅世代的來臨」一文中說：「筆者建議，由教育部組成漢字審議委員會，建立一套台語使用的漢字系統，其餘則改採羅馬拼音，作為各級學校台語文教學的標準文字。」其實教育部早在二○○六年十月十四日就公告了「臺灣閩南語羅馬字拼音方案」，簡稱「臺羅拼音」，做為臺語教學的標音系統。二○○七年五月三十日起陸續公告臺語的推薦漢字，到二○○九年十月教育部正式公佈《臺灣閩南語推薦用字700字詞》。二○○八年十月教育部先在網路公告《臺灣閩南語常用詞辭典》（以下簡稱教典）試用版，經過修正後，又在二○一一年推出修正版。所以教育部早就有臺語漢字、羅馬字的規範用字。

除了臺語教材之外，十多年來教育部舉辦的本土語朗讀比賽、文學獎，都採用這套文字系統。網路版的教典目前還在繼續擴編，也提供臺語特殊字型及臺羅拼音輸入法，方便想用電腦書寫臺語文章的國人免費下載。

民眾想知道臺語的規範漢字、羅馬字要怎麼書寫，只要上網查教典就能查到。即使不會用臺羅拼音，也可以用華語查詢，將來還會提供臺語語音查詢。現在想要用臺語書寫文章，只要學會臺羅拼音，利用教育部免費提供的「臺羅拼音輸入法」，就可以在電腦中打出臺語文字。如果不喜歡教育部選用的某些臺語漢字，也可以採用漢羅混用的方式來書寫，也就是把部分文字改用羅馬字，例如「行李重khuâinn-khuâinn」，「規面烏mà-mà」等。現在想用電腦寫臺語文章一點都不難，只要有心，願意把臺羅拼音學好，敲打鍵盤就可以完成。

（作者為退休大學講師，新北市民）

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