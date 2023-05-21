自由廣場》也談初教機決策難題

◎ 諸葛風雲

近期傳出以替換空軍初級教練機T-34C的初教機案，陷入國機國造或租賃或外購的決策難題。筆者認為，應以購買國際成熟設計，授權製造並打入該機型供應鏈，將國內航空研發資源集中至下一代戰機的研發，以兼顧產業發展及國防需求。

初教機並非國際管制項目，目前暢銷產品有瑞士Pilatus生產的PC-7/PC-9/PC-21系列的渦輪螺旋槳教練機，以通行三十餘國千餘架居冠，亦有租賃方案可供選擇，PC-9甚至衍生出T-6 Texan II授權美國Beechcraft公司製造，而獲得美海空軍採用，產量已超過八百五十架。PC-21甚至號稱以渦輪螺旋槳具有噴射機的飛行感覺而獲英、法、西、澳、星等十餘國採用。還有巴西的EMB-314超級大嘴鳥系列，因衍生的輕型攻擊機性能優越，也有美國在內超過十八國三百餘架的成績。以上都具有完整的訓練設備、體系及優良的服役實績，且初教機市場競爭激烈，在取得上並不困難。

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台灣空軍現有IDF（一百二十餘架）及幻象2000（五十餘架且未性能提升）兩型第四代的戰機，共計約一百九十架，預計二○三○年後除役，屆時將靠二百餘架的F-16V獨撐大局。其中IDF是國造天劍、萬劍、雄風等各型飛彈的發射載台，已成為我空防重要力量，是台灣的驕傲。以韓國、印尼聯合出資研發的KF-21獵鷹戰機為例，二○○一年宣布後遲至二○二一年原型機才首飛，預定二○三二年才能完成布署一百二十架；另日、英、義也組成全球作戰空中計劃(Global Combat Air Programme)研發下一代戰機，期望能在二○三五年服役，顯見新一代戰機研發難度更甚以往。

在中國殲二十隱形戰機及殲十、十一、十五、十六（含SU-30/35）等系列兼具質量的各型戰機威脅下，台灣至今未能獲得美國同意出售F-35，恐將難以制衡解放軍的威脅，因此台灣研製下一代戰機的優先順序，應緊接在潛艦國造之後，且加速進行。由於初教機技術門檻低且取得容易，所以各國也多採購現貨，以集中資源於下一代戰機的研發。此外，透過下一代戰機的研發製造，更可促使美方加速提供F-35的出售，以突破中美簽訂的八一七公報中的軍售限制，使台灣空防得以確保。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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