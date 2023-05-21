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自由廣場》推動以台灣名義成為世衛大會觀察員

2023/05/21 05:30

◎ 吳樹民

第七十六屆世界衛生大會(WHA)將於今天（二十一日）開議，日內瓦集結近五百名來自世界各地的台灣僑胞與民間團體，各界關心的重點皆是：「台灣到底能不能出席WHA？」

自二○一七年以來，中華台北觀察員的提案都止步在程序性議題，由友邦敦促世界衛生組織(WHO)幹事長邀請台灣與會的提案，均在「是否將此議案納入大會議程」時即被否決。

而在每年程序性審查台灣案時的「二對二辯論」、乃至於技術性議題的友台發言中，理念相近國家或是友邦國家多以「Taiwan, ROC」或是「中華民國」稱呼我國，然若是持續使用「Republic of China」、「Chinese Taipei」這類與「中國」混淆的名稱與用詞，則可能會陷在中國刻意營造的「聯合國二七五八號決議」的相關錯誤論述之中。二七五八號決議處理的是「中國代表權」議題，對於台灣的地位、是否屬於中國、民眾健康權利的管轄則隻字未提，然而中國長期向國際社會推銷其「一中原則」、並綁架二七五八號決議案為「一中決議案」，造成國際社會普遍地誤解。

雖然，在過去數年累積的國際壓力下，WHO對於台灣案的立場已經從「台灣議題已由二七五八號決議處理」，轉換成「台灣是否出席須由會員國決定」，但只要類似的誤解存在，中國的論述，對我國的參與和推案，就始終會是一項挑戰與風險。

因此，在未來我國WHO推案行動中，應致力於以「台灣」名義出席WHA或是參與WHO事務，政府應繞開中華民國、中華台北的慣性，避免陷入中國長期以來在二七五八號決議和相關論述上設定的「一中原則」陷阱。

在此原則下，呼籲未來也應進一步推動決議案，並訴諸表決，要求幹事長每年均應邀請「台灣」出席WHA。

爭取以台灣名義成為WHA觀察員，並且跳脫行之有年的「二對二辯論」，從執行委員會便開始推動、並爭取在大會的表決，過去臺灣於一九九七、二○○四、二○○七與二○○八年皆推動過表決，雖然未獲通過，但也能夠盤點各國挺台局勢，並進一步擬定未來遊說策略，爭取更多的支持。

道路雖然艱困，但爭取「台灣」名義成為觀察員的努力，也將能夠為我們未來同樣以「台灣」名義成為正式的WHO會員國打下基礎；重申台灣獨立於、也不同於中國，從主權乃至於民眾健康權利都是獨立與自主的國家，以此來爭取在全球衛生治理中，完整且不受其他國家影響的參與。

（作者為財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長）

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